Инфекция продолжает убивать наших сограждан

По последним наблюдениям, ситуация с распространением набившей оскомину коронавирусной инфекцией заметно улучшилась. Однако ежедневный прирост новых заболевших все еще вызывает серьезную тревогу. Сообщается, что за последние сутки в нашей стране заразились еще 23 757 человек.



Больше всего новых заболевших обнаружено в Белокаменной. Московские врачи отчитались о приросте в числе 2 512 инфицированных. Не намного лучше обстоят дела в Северной столице, среди петербуржцев обнаружили 1 632 новых носителей заразы. На третьем месте расположилась Самарская область, там COVID-19 заболели еще 910 человек.

При этом за сутки опытным докторам удалось излечить 44 694 инфицированных. К сожалению, за 24 часа 113 зараженных скончались.