Статистика по коронавирусу в России на 29 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 29 декабря
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает распространяться по стране

В последнее время ситуация с инфицированием россиян COVID-19 снова вызывает определенные опасения у общественности. Каждый день эксперты рассказывают, как обстоят дела в этой сфере. Сообщается, что за вчерашний день в стране выявили 6 146 новых носителей опасного заболевания.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в российской столице, там за сутки заболел 1 661 москвич. Второе место по этому показателю досталось Культурной столице, там за 24 часа профильные эксперты обнаружили инфекцию у 713 петербуржцев. Третье место оказалось за Башкортостаном, в этом российском регионе заболели 334 человека.

Также за прошедший день медикам удалось полностью вылечить 7 815 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 56 инфицированных скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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