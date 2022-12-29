Вирус продолжает распространяться по стране

В последнее время ситуация с инфицированием россиян COVID-19 снова вызывает определенные опасения у общественности. Каждый день эксперты рассказывают, как обстоят дела в этой сфере. Сообщается, что за вчерашний день в стране выявили 6 146 новых носителей опасного заболевания.



Наиболее тревожная ситуация сложилась в российской столице, там за сутки заболел 1 661 москвич. Второе место по этому показателю досталось Культурной столице, там за 24 часа профильные эксперты обнаружили инфекцию у 713 петербуржцев. Третье место оказалось за Башкортостаном, в этом российском регионе заболели 334 человека.

Также за прошедший день медикам удалось полностью вылечить 7 815 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 56 инфицированных скончались.