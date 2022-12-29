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В последнее время ситуация с инфицированием россиян COVID-19 снова вызывает определенные опасения у общественности. Каждый день эксперты рассказывают, как обстоят дела в этой сфере. Сообщается, что за вчерашний день в стране выявили 6 146
новых носителей опасного заболевания.
Наиболее тревожная ситуация сложилась в российской столице, там за сутки заболел 1 661 москвич. Второе место по этому показателю досталось Культурной столице, там за 24 часа профильные эксперты обнаружили инфекцию у 713 петербуржцев. Третье место оказалось за Башкортостаном, в этом российском регионе заболели 334 человека.
Также за прошедший день медикам удалось полностью вылечить 7 815 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 56 инфицированных скончались.
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