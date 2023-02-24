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Уже несколько лет наше государство живет в условиях тяжелой эпидемиологической угрозы. Опасное коронавирусное заболевание, которое унесло жизни многих россиян, продолжает распространяться по территории нашей страны. Как сообщили эксперты-статисты, за вчерашний день в Российской Федерации обнаружили еще
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носителей COVID-19.
Все это время Москва остается городом-антилидером по распространению заразы. За вчерашний день в столице заболели еще 2 250 жителей Первопрестольной. Второе место снова досталось Культурной столице, известно об инфицировании 1 345 петербуржцев. Третье место у Самарской области, там соответствующий показатель составил 745 новых пациентов.
При этом за сутки медикам удалось справиться с заражением 12 618 граждан. К сожалению, за тот же период от последствий инфицирования скончались 32 человека.
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