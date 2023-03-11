Статистика по коронавирусу в России на 11 марта

Статистика по коронавирусу в России на 11 марта
Фото: www.unsplash.com
Вирусная инфекции не отступает

Положение дел на коронавирусном фронте стабилизировалось, однако говорить о победе над инфекцией пока рано. Ежедневно люди продолжают заражаться. Только за вчерашний день в нашей стране пресловутую заразу подхватил 12 241 человек.

По отчетам московских специалистов, в этом городе заболели еще 2 214 человек. Петербургские медики отчитались о 1 302 новых зараженных. В Самарской области заразу подхватили 563 человек.

Также сообщается, что за сутки медикам удалось полностью вылечить 14 481 пациента. К сожалению, 42 заболевших не смогли пережить тяжелый недуг.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыта судьба захваченного Россией западного оружия

В США утверждают, что все переправили в другую страну

Путин решил разом вышвырнуть кучу российских чиновников

Эксперт расшифровал недавние слова президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей