Вирусная инфекции не отступает

Положение дел на коронавирусном фронте стабилизировалось, однако говорить о победе над инфекцией пока рано. Ежедневно люди продолжают заражаться. Только за вчерашний день в нашей стране пресловутую заразу подхватил 12 241 человек.



По отчетам московских специалистов, в этом городе заболели еще 2 214 человек. Петербургские медики отчитались о 1 302 новых зараженных. В Самарской области заразу подхватили 563 человек.



Также сообщается, что за сутки медикам удалось полностью вылечить 14 481 пациента. К сожалению, 42 заболевших не смогли пережить тяжелый недуг.

