Статистика по коронавирусу в России на 21 апреля

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Слаженные действия медиков и других профильных экспертов позволили существенно сократить темпы распространения коварной заразы по территории российского государства. Однако говорить о разгроме ковида пока не приходится. За вчера в России заболели 7 116
человек.
Московские специалисты объявили, что в Белокаменной заражены еще 977 человек. В Культурной столице этот показатель составил 578 петербуржцев. В Самарской области инфекция поразила организмы 305 россиян.
Также известно, что за сутки вирус убил 33 жителей нашей страны. 7 409 человек выздоровели.
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