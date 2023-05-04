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Профильные эксперты на регулярной основе сообщают в общем доступе информацию о том, как обстоят дела в вопросе борьбы с опасным коронавирусным заболеванием. По последним данным, инфекцию в нашей стране подхватили еще 4 273
человека.
Больше всего зараженных, как и ранее, было обнаружено в Златоглавой – 763. В Северной столице этот показатель составил 294 человека. В Самарской области заболели 246 местных жителей.
При этом за день 7 482 пациента сумели полностью выздороветь. К сожалению, 32 человека умерли.
Оба дрона были сбиты
При приближении натовских гнезд к северным границам реакция будет сокрушительной