Статистика по коронавирусу в России на 4 мая

Люди продолжают заражаться

Профильные эксперты на регулярной основе сообщают в общем доступе информацию о том, как обстоят дела в вопросе борьбы с опасным коронавирусным заболеванием. По последним данным, инфекцию в нашей стране подхватили еще 4 273 человека.



Больше всего зараженных, как и ранее, было обнаружено в Златоглавой – 763. В Северной столице этот показатель составил 294 человека. В Самарской области заболели 246 местных жителей.

При этом за день 7 482 пациента сумели полностью выздороветь. К сожалению, 32 человека умерли.