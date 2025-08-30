Самые щедрые и внимательные: мужчины этих знаков зодиака готовы тратить все на женщин

Самые щедрые и внимательные: мужчины этих знаков зодиака готовы тратить все на женщин
Фото: www.unsplash.com
Некоторые исполняют любые мечты возлюбленной

Среди мужчин есть те, для которых забота о женщине – образ жизни. Они умеют удивлять, радовать и исполнять желания, рядом с ними любая чувствует себя особенной.

Телец

Телец – настоящий ценитель комфорта и красоты. Мужчины этого знака обожают делать подарки, угощать в дорогих ресторанах и окружать любимую атмосферой уюта. Для Тельца важно, чтобы его женщина жила "в шоколаде", и ради этого он готов трудиться день и ночь.

Лев

Лев не мыслит себя без внимания. Но и сам в ответ осыпает возлюбленную подарками, комплиментами и неожиданными сюрпризами. Мужчина-Лев всегда хочет, чтобы его спутница сияла, и может потратить состояние, лишь бы она чувствовала себя королевой.

Рыбы

Рыбы щедры не только материально, но и душевно. Они готовы вложить в женщину время, заботу и внимание, а также не жалеют денег на исполнение ее желаний. С Рыбами рядом жизнь превращается в красивую сказку.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик

Появилась информация о важном прорыве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей