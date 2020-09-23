Многие недооценивают эффективность упражнений сразу после сна

Наверняка, каждый хоть раз сталкивался с такой проблемой, когда утренний подъем давался с большим трудом. Чтобы взбодриться и настроить себя на рабочий лад, важно делать зарядку.

Однако есть один нюанс – чтобы улучшить общее самочувствие, упражнения необходимо делать регулярно. От одного занятия вы не получите необходимого эффекта.

Как делать зарядку по утрам

Делать утреннюю зарядку нужно перед завтраком. Так вы сожжете намного больше калорий, чем, например, во время дневной разминки.

Помните, что увеличивать нагрузку нужно постепенно, чтобы не получить нежелательную травму. Начните с максимально простых упражнений, после чего наращивайте темп.

Зачем делать зарядку по утрам

Утренняя зарядка крайне эффективна. Давайте разберемся, почему.

Прилив бодрости

Разминка после сна активизирует кровообращение, насыщая органы и ткани кислородом. Это благоприятно влияет на общее состояние. Человек получает прилив бодрости, после чего повышаются и работоспособность, и настроение.

Улучшение физической формы

Если регулярно делать зарядку по утрам, то мышечный корсет будет укрепляться. Это положительно скажется на позвоночнике и суставах. Также благодаря активным занятиям можно сбросить лишний вес и привести тело в форму.

Нормализация сна

Занятия спортом и здоровый сон всегда идут рука об руку. Делая зарядку с утра, вы, сами того не подозревая, создаете правильный баланс гормонов в теле. А это, в свою очередь, является залогом хорошего сна.

Развитие силы воли

Зарядка требует небольшой корректировки режима дня. Придется вставать на 15-20 минут раньше, чтобы успеть выполнить упражнения перед началом работы. А пересиливая желание остаться в теплой кровати, вы вырабатываете силу воли.

Укрепление иммунитета

Утренняя зарядка помогает укрепить иммунитет. Регулярные физические упражнения запускают целую цепочку полезных для организма процессов: активизация кровообращения, ускорение обмена веществ, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы дыхательной системы, усиление концентрации внимания и многое другое. Все это повышает устойчивость организма к различным болезням.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как поднять иммунитет не только с помощью физических нагрузок, но и благодаря народным методам.