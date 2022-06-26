За восемь лет выполнено много разных задач

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал информацию о присвоении петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину звания Героя России.



В ряде Telegram-каналов и социальных сетях распространились сведения о том, что российский предприниматель Евгений Пригожин удостоен высшей государственной награды РФ. Слухи о присвоении бизнесмену звания Героя России также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все открытые указы мы публикуем" – заявил он.

Эксперты и аналитики задаются вопросом не только о самом решении президента РФ Владимира Путина, но и о том, почему оно было принято именно сейчас.

"Пришло интересное уточнение по поводу возможного присвоения Евгению Пригожину Героя России. Многие задавались вопросом, почему именно сейчас, и пришли к выводу, что по сумме заслуг и всего спектра выполненных задач за 8 лет: Сирия, Ливия, ЦАР, Мали, Украина.", – напоминает Борис Рожин.

Участники боевых действий, которых связывают с "ЧВК Вагнера" неоднократно получали государственные награды. В частности, недавно погибший на Донбассе летчик-ас Канамат Боташев и ряд участников событий в Сирии.

"За эти годы многие бойцы "Вагнера" получили государственные награды, в том числе и высшие, некоторые неоднократно. А руководитель, как говорят, отказывался, в том числе, и в этот раз. Собственно, поэтому и получилось, что командующий получил награду после своих рядовых, а не наоборот", – рассказал Рожин.

Бизнесмен Евгений Пригожин находится под санкциями ЕС, поскольку его называют возможным спонсором и руководителем "ЧВК Вагнера".