«Социального питания нет»: Пригожин рассказал, чем кормят школьников Петербурга

«Социального питания нет»: Пригожин рассказал, чем кормят школьников Петербурга
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
По его мнению, соцпитание в Северной столице не поменялось с 80-х годов прошлого века

Питание в Санкт-Петербурге – это жалкое наследие классической коррупционной системы конца 80-х годов прошлого века. Об этом заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналистам "Невские новости".

Отрасль социального питания в Петербурге лихорадят коррупционные скандалы. Родители учеников массово жалуются на еду в школьных столовых и даже создали в социальной сети "Вконтакте" паблик под названием "Школьный Ревизорро", где обнародуют наиболее вопиющие случаи нарушений.

Евгений Пригожин рассказал, что представляет из себя школьное питание в Петербурге, сравнив его с московским.

По его словам, все продукты питания, поступающие на территорию Москвы и участвующие в контрактах соцпитания, проходят тщательную проверку на качество, а также на наличие микробов и посторонних примесей. Кроме того, питание находится под контролем властей и продумано до мелочей.

Что касается соцпитания в Петербурге, то, заметил Пригожин, оно не поменялось с 80-х годов и имеет коррупционную составляющую.

"Питание в Санкт-Петербурге – это жалкое наследие классической коррупционной системы конца 80-х годов прошлого века. Это логично, ведь управляют социальным питанием нашего города те самые фрики из 80-х – бывшие заведующие столовыми, которые привыкли, что поставщик пельменей привозит несъедобные изделия из мышиных хвостов, а берут их, потому что всем понятно, есть откат",

– подчеркнул он.

Поэтому социального питания в Петербурге нет, есть "откатное питание", добавил бизнесмен.

Полную версию интервью читайте на сайте "Невских новостей".

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