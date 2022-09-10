«Бок о бок с крутыми бойцами»: Пригожин прокомментировал рекламу о найме в «ЧВК Вагнера»

Предприниматель обратился к тем, для кого предназначена реклама билбордов

Очевидцы стали замечать в разных городах России билборды с призывом вступать в "ЧВК Вагнера". По некоторым данным, формирование участвует на российской стороне в СВО. О рекламных плакатах высказался российский предприниматель Евгений Пригожин. В первую очередь он обратился непосредственно к тем, для кого появившаяся реклама была предназначена.



"Парни, идите в "ЧВК Вагнера". Вы будете бок о бок с крутыми бойцами, которые прошли десятки войн и уничтожили десятки тысяч врагов России. Из вас сделают настоящих воинов и научат побеждать, и вы вернетесь домой в орденах и медалях", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен подчеркнул, что неминуемо кто-то попадет в ад, а кто-то – в рай. Но при этом даже в аду мы будем лучшими, уверен Пригожин.