«Бок о бок с крутыми бойцами»: Пригожин прокомментировал рекламу о найме в «ЧВК Вагнера»

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билборды с призывом вступать в "ЧВК Вагнера". По некоторым данным, формирование
участвует на российской стороне в СВО. О рекламных плакатах высказался
российский предприниматель Евгений Пригожин. В первую очередь он обратился
непосредственно к тем, для кого появившаяся реклама была предназначена.
"Парни, идите в "ЧВК Вагнера". Вы будете бок о бок с крутыми бойцами, которые прошли десятки войн и уничтожили десятки тысяч врагов России. Из вас сделают настоящих воинов и научат побеждать, и вы вернетесь домой в орденах и медалях", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Бизнесмен подчеркнул, что неминуемо кто-то попадет в ад, а кто-то – в рай. Но при этом даже в аду мы будем лучшими, уверен Пригожин.
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