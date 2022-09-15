Жители Королева боятся пускать детей на улицу из-за заброшенного строения с бездомными

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Бездомные в Королеве облюбовали себе заброшенный дом у детской площадки на Гагарина,12. С наступлением холодов странных и непонятных персонажей там только прибавилось – местные переживают за детей, который ходят мимо заброшки.
Дом обещали снести еще четыре года назад. Компания обязалась демонтировать 43 строения. Из 30 домов жителей переселили, а затем что-то пошло не так. Компанию решили признать банкротом, хотя решение судом еще не принято.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", местным советуют проводить с детьми беседы по безопасности и в случае ЧП сразу обращаться в полицию. Остается надеяться, что обязательства застройщик выполнит.
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