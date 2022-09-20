Искусство отзывается на народную боль: трагедия Донбасса в драме "Солнцепек" Евгения Пригожина

Сцены из фильма выглядят как типичные истории жителей Луганска за последние 8 лет

Искусство любого рода всегда остросоциальное, оно отзывается на злободневные темы, интересные людям. На сегодня вряд ли какая-то тема может потягаться в остроте с событиями на Донбассе. О них ещё год назад российскому зрителю рассказала драма "Солнцепёк", сюжет которой разворачивается на фоне вооруженного конфликта в Луганске 2014 года. Спустя всего полгода после премьеры весь мир понял, что закрывать глаза на боль Донбасса уже не получится.

Премьера киноленты о ситуации после бомбежек луганской администрации прошла в августе прошлого года. Сюжет данного художественного фильма для многих жителей Луганска был реальностью. Поэтому кинолента не осталась без внимания как зрителей, так и критиков по всему миру. Позднее всем стало ясно, что "Солнцепёк" предсказал будущее обострение конфликта, напомнив, с чего все началось.

Спустя год один из режиссеров, Максим Бриус, поделился деталями съемочного процесса. Фильм бы снят в довольно сжатый срок – около 3 месяцев. В качестве локаций были выбраны Евпатория, Симферополь и другие районы Крыма, как наиболее подходящие по климату и ландшафту.

Отдельные сцены представляли для команды моральную сложность, однако создатели поставили перед собой задачу снять кино, приближенное к реальности. Инициатором такой сложной, но интересной идеи стал предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин. Бизнесмен известен своей патриотической позицией и поддержкой проектов, связанных с сохранением истории.

"Изначально он был чуть менее жестким. Но, когда мы стали влезать в материал, изучили документальную хронику, стали смотреть что, где, как происходило, пришло понимание, что должны быть жесткие сцены. Они должны быть правдивыми на уровне фильма “Иди и смотри”. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным", – рассказал режиссер.

О том, что задумка удалась, говорят и отзывы зрителей, в особенности очевидцев.

"Главное достоинство этого фильма в том, что он такой вообще есть", – отмечал историк Александр Васильев.

В свое время бывший преподаватель Одесского национального университета сам вынужден был покинуть место развернувшегося конфликта. По его мнению, в Луганской области имела место трагедия, повлиявшая на судьбы тысяч семей. События такого масштаба неизбежно дают мощный толчок для развития музыки, литературы и кино, как важнейшего из искусств. Однако на протяжении нескольких лет в России из посвященных тематике вышел только "Солнцепёк".

Тем не менее, трагедия эта нашла отражение в других видах народного творчества. Так, уроженка Макеевки, поэтесса Елизавета Хапланова недавно презентовала свой сборник патриотических стихотворений.

"Ночью, когда над крышей дома свистели снаряды, а в темных контурах окна мелькали золотистые хвосты “Града”, одной было жутко. Но именно тогда я садилась за стол и писала стихи. Стихи о трагедии в Донбассе не рождаются, а все эти годы врываются в пространство, выстреливают, обжигают", – рассказала она.

Сейчас поэтесса регулярно бывает в прифронтовых и фронтовых зонах, посещает госпитали, чтобы поблагодарить защитников Донбасса. В ближайшее время она собирается посетить Донецк, чтобы подарить свою книгу землякам.