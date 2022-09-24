Евгений Пригожин пришел на похороны Алексея Нагина, погибшего в Донбассе

Бизнесмен Евгений Пригожин был замечен на похоронах Героя России Алексея Нагина, погибшего 20 сентября в Донбассе. Церемония прощания прошла в зале музея-панорамы "Сталинградская битва".

При жизни Нагин трижды награждался Орденом Мужества. Также он является Героем ДНР и ЛНР. По сообщениям некоторых СМИ, погибший действовал в составе "ЧВК Вагнера". В середине мая он был ранен, и после двухмесячного лечения вернулся в строй.

Евгений Пригожин во время траурной церемонии поговорил с родителями Нагина, отметив, каким отважным был их сын.

Память о Нагине будет увековечена в фильме "Лучшие в аду", авторы которого скрупулезно восстановят один из боев, в котором участвовал погибший. Инициатором съемки данной кинокартины стал Евгений Пригожин, которого некоторые СМИ также связывают с "ЧВК Вагнера".