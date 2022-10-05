Каждый имеет право на свое мнение: Пригожин пообещал с удовольствием выслушать сомневающихся прямо из окопов на передовой

Самым ярым скептикам найдется место на фронте, заявил бизнесмен

Каждый человек имеет право на свое мнение, а демагоги и болтуны вместе с остальными сомневающимися должны приехать в зону СВО и там транслировать свои тезисы. С таким мнением выступил бизнесмен Евгений Пригожин.



Издание RTVI поинтересовалось у российского предпринимателя его мнением относительно высказывания депутата Госдумы РФ, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова о том, что Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров якобы поддерживают представителей "партии капитуляции".

Также Обухов назвал идеологической и информационной диверсиями деятельность некоторых лиц и информационных ресурсов, выступавших против мобилизации, и требующих "больше развлечений".

Комментируя слова парламентария, Пригожин уточнил, что он не знаком с Обуховым лично, и более того – никогда о нем не слышал.

"Каждый человек имеет право на свое мнение, но хотел бы отметить, что я и Кадыров принадлежим к партии "Войны до конца любой ценой, дабы не посрамить Великую Россию". В отличие от многих других представителей партии "Демагогов и болтунов на мягких диванах", – цитирует предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Всех прочих колеблющихся и сомневающихся Пригожин призвал приехать на передовую в зону СВО и там с автоматом в руках комментировать ситуацию. "А мы с удовольствием послушаем", – резюмировал предприниматель.