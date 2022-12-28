"Делу ход не дали": бизнесмен Пригожин отреагировал на проводившуюся в отношении него проверку

Предприниматель дал комментарий после заявления, поступившего в районное УМВД Петербурга

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что в его отношении была проведена проверка по двум статьям УК РФ.



Василеостровский УМВД Петербурга провел проверку в отношении Евгения Пригожина по статьям "Наемничество" и "Возбуждение ненависти либо вражды". Бизнесмен заявил, что в курсе происходящего, добавив, что делу ход не дали.

"Но насколько мне известно делу ход не дали. Что касается наемничества, я придумал, я создал и я управляю ЧВК "Вагнер". Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне",– публикует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Резюмируя, предприниматель отметил, что, если кого-то что-то не устраивает – они могут обратиться лично к нему.

Ранее в СМИ появилась информация, что некий Дмитрий Молчанов обратился в УМВД с заявлением, что Пригожин якобы занимается вербовкой граждан.