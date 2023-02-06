Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Поезда по Арбатско-Покровской линии московского метрополитена следуют в соответствии с графиком. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта днем в понедельник, 6 февраля.
Ранее в соцсетях появились сообщения пассажиров о перебоях в работе метро. В Дептрансе подтвердили, что в течение непродолжительного периода не было движения на участке от станции "Курская" до "Щелковской". В обратном направлении привычные интервалы между поездами были увеличены.
Но после проверки инфраструктуры движение на Арбатско-Покровской линии было возобновлено.
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график",
– проинформировала пресс-служба Дептранса в 12:10 мск. По данным на 12:34 движение осуществлялось уже в соответствии с обычным графиком.
ВСУ не смогут совладать с соблазном поатаковать гражданских