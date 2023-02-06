Движение по Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Движение по Арбатско-Покровской линии метро восстановлено
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Пассажиры пользуются "синей" веткой подземки без ограничений

Поезда по Арбатско-Покровской линии московского метрополитена следуют в соответствии с графиком. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта днем в понедельник, 6 февраля.

Ранее в соцсетях появились сообщения пассажиров о перебоях в работе метро. В Дептрансе подтвердили, что в течение непродолжительного периода не было движения на участке от станции "Курская" до "Щелковской". В обратном направлении привычные интервалы между поездами были увеличены.

Но после проверки инфраструктуры движение на Арбатско-Покровской линии было возобновлено.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график",

– проинформировала пресс-служба Дептранса в 12:10 мск. По данным на 12:34 движение осуществлялось уже в соответствии с обычным графиком.

Источник: Телеграм-канал Дептранса
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