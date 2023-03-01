Двое в яме, не считая собаки: поисковики обнаружили в Тверской области останки красноармейца

Бои под Ржевом в годы Великой Отечественной войны были настолько кровопролитными, что павших находят по сей день

Поисковая группа "Богданов, Бобылев и пес Пантелей" нашли останки неизвестного бойца РККА в Зубцовском районе. Экспедиции здесь проводятся регулярно, однако в зимнее время работу осложняют климатические условия. Упорство команды в конце февраля было вознаграждено.

Несмотря на то, что земля все еще скрыта сугробами, поисковики из отряда "Пионер" продолжают работу в Тверской области. Февральские вылазки оказались небогатыми на находки, но все же старания энтузиастов были вознаграждены.

"Одна группа выезжала одним днем в Ржевский район – по нулям. Группа "Богданов, Бобылев и пес Пантелей" работали в Зубцовском районе каждый день. Награда за преданность делу и за покорение сугробов – один неизвестный воин РККА (предположительно боец 139-й стрелковой дивизии). Всего один, да. Но эта награда важнее любых медалей", – сообщается на официальной странице отряда.

Объединение ведет деятельность с 2016 года, на сегодня это сплоченная команда людей с большим опытом практической поисковой работы. С момента основания сообщества волонтеры нашли останки около 2 тыс. солдат и офицеров Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Поиски ведутся постоянно, в них принимают участие не только взрослые, но и подрастающее поколение. А в случае этой команды ещё и собака.

"Часа три ходили, щупили. Вот щуп попал: бедренная кость и лучевая косточка. Здесь будем все снимать, зачищать, расширяться и смотреть, что там. Погода хорошая", – раскрывают поисковики нюансы своей работы.

Более сотни найденных бойцов уже удалось опознать, десятки солдат были перезахоронены родственниками на малой родине павших – в Татарстане, Подмосковье, Казахстане, Смоленщине и др. Однако количество погибших в 40-вые на Ржевско-Вяземском выступе исчисляется тысячами. Каждый из них – герой и каждый достоин возвращению памяти о подвиге, совершенном ради мира.

Пока поисковики пытаются вернуть имена неопознанным останкам, современный кинематограф посвящает шедевр бойцам, отдавшим на этой земле всего себя. Военная драма "Ржев" выпущена в 2019 году с подачи предпринимателя и мецената Евгения Пригожина. Ее сюжет показывает лишь небольшой, но весьма характерный эпизод так называемой Ржевской битвы. Хотя фильм художественный, у него есть историческая база. Известно, что за основу ленты взято произведение фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью", вобравшего личный опыт автора. В том числе в повести упоминается дед бизнесмена Евгений Ильич Пригожин, также воевавший под Ржевом.

Больше о таких героях вскоре можно будет узнать из выставки "Титаны Ржева". Она заработает в филиале Музея Победы "Ставка Сталина" со 2 марта. На ней будут представлены вещи, найденные на местах ржевских сражений, а также боевые трофеи красноармейцев.