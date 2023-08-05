Массаж пылесосом привел поросенка в восторг – видео

Малышу очень понравилась необычная процедура

Часто в домах появляются необычные любимцы. Многие семьи не желают ограничиваться привычными котами и собаками и ищут для себя кого-то поинтереснее. Мини-пиги в последнее время получили большую популярность. Люди с готовностью заводят необычных питомцев и трогательно о них заботятся.



Забавный видеоролик с милой свинкой получил большую популярность в социальных сетях. Судя по всему, оригинальное домашнее животное пользуется большим расположением у членов семейства. За милой свинкой ухаживают с особым вниманием.

Малышу даже устроили сеанс массажа. Для этого заботливая хозяйка взяла пылесос, которым начала осторожно водить по мохнатом тельцу. Судя по реакции свинки, она получает невероятное удовольствие от происходящего. Малышка даже прикрыла глаза от приятных ощущений.

Необычный видеоролик получил большой отклик в социальных сетях. Люди отмечают, что миниатюрные свинки – очень оригинальный питомец. Появление в квартире такого зверька точно внесет разнообразие в привычное течение жизни.