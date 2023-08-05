101-летняя долгожительница до сих пор ходит на работу: в чем секрет

Женщина чувствует себя отлично

Многие жители нашей страны и других государств мечтают узнать секреты вечной молодости и долгой счастливой жизни. Обычно продлить пребывание в этом мире помогает здоровый образ жизни, занятие спортом и правильное питание. Однако у долгожителей, возраст которых перевалил за вековую отметку, есть свои секреты.



Так, американка Джейн Бернс считает, что дожила до 101 года благодаря своей любви к труду. Даже в таком почтенном возрасте женщина продолжает ходить на работу, где трудится не жалея себя.

Четыре раза в неделю долгожительница садится на общественный транспорт и отправляется на место своего трудоустройства. Джейн работает закройщицей тканей на полставки. Американка уверена, что, как только откажется от трудовой деятельности, ее здоровье будет подорвано. Только жизненная активность позволяет продлить пребывание в этом мире.

Кроме того, американка активно пользуется социальными сетями. Женщина находится в постоянном контакте со своими друзьями по всему миру. Благодаря возможностям интернета долгожительница обрела новых знакомых, с которыми поддерживает связь через виртуальное пространство. Такое разнообразное общение также стало секретом долгой жизни пенсионерки.