Чудо-раствор: чем удобрять помидоры в августе для увеличения урожая

Есть простое и эффективное средство

Половина лета позади, а это значит, что скоро дачники будут собирать обильный урожай. Для этого они трудились всю весну и начало лета, а теперь пришло время удобрять свои посевы для еще более богатого урожая.

В теплицах наливаются помидоры, и крупные завязи можно сейчас подкормить для улучшения вкусовых качеств, количества и внешнего вида плодов.

Эксперты рассказали об одной хитрости, которую стоит повторять раз в неделю, чтобы улучшить урожай помидоров. Оказывается, для этого не обязательно покупать разрекламированные удобрения. Можно использовать всего три капли йода. При такой подкормке помидоры будут расти здоровыми, а плоды не будут трескаться.

Для приготовления чудо-раствора следует набрать десять литров воды и добавить в него три капли йода. Далее следует дать раствору настояться и затем поливать помидоры под корень. Каждый куст помидоров следует полить примерно двумя литрами раствора. Эксперты обещают, что урожай помидоров увеличится в два раза.

Ранее "Утро.ру" писало о том, с какой подкормкой можно заметно увеличить урожай огурцов. Эксперты говорят, что плоды можно будет снимать гораздо дольше обычного.