Красивое полярное сияние заметили над Калининградской областью

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Минувшей ночью жители калининградского Советска заметили, как небо окрасилось розовыми и зелеными тонами. Красивое явление удалось даже заснять на фото – кадры опубликовали в местных Telegram-каналах.
Местные жители заявили, что от увиденного даже дух захватывает.
"Вспышка принесла одно из самых зрелищных сияний в области за последние годы", – пишут они.
Северное сияние было видно над рекой Неман, уточняет МИР24. Причиной подобного являются геомагнитные штормы.
Подобное происходит нечасто