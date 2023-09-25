Красивое полярное сияние заметили над Калининградской областью

Явление связано с солнечной активностью

Минувшей ночью жители калининградского Советска заметили, как небо окрасилось розовыми и зелеными тонами. Красивое явление удалось даже заснять на фото – кадры опубликовали в местных Telegram-каналах.

Местные жители заявили, что от увиденного даже дух захватывает.

"Вспышка принесла одно из самых зрелищных сияний в области за последние годы", – пишут они.

Северное сияние было видно над рекой Неман, уточняет МИР24. Причиной подобного являются геомагнитные штормы.