Губернатор Подмосковья объявил о досрочном завершении программы переселения из аварийного жилья

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца года в Подмосковье переселят оставшихся 12 тыс. жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул важность ускорения переселения из аварийного жилья.

"В этом году мы одну программу заканчиваем, вторую начинаем. Важно не допускать срывов. Все, что касается современных трансформаций в части удобного получения сертификата на покупку жилья, мы должны смело использовать, расширять эту практику. Ключевым здесь является диалог, общение с жителями", – заявил он на еженедельном совещании.

Всего в Московской области с 2019 по 2025 гг. планируется расселить около 383 тыс. м². На сегодняшний день программа реализована почти на 50%. Планируется начать новый этап программы с 1 января 2024 года.

На сегодняшний день переселение из аварийного жилья в Московской области реализовано на половину, добавил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он также сообщил о четырех основных способах переселения, включая завершение строительства и покупку готового жилья.

Завершено строительство трех домов, и до конца ноября планируется переселить граждан в эти новые квартиры, заявил Локтев.

По его данным, в настоящее время завершаются строительные работы в 32 домах под переселение. 27 из них будут приобретены через городские округа, а 5 через застройщика. Остается выкупить более 18 тыс. м² готового жилья.

С 1 января 2024 года начнется новый этап программы – он позволит переехать почти 22 тысячам человек, а суммарная площадь расселяемого жилья составит порядка 384 тыс. м².

Кроме того, сертификаты на приобретение квартир предложат людям, проживающим суммарно 67,7 тыс. м².

