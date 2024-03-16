Играющий в покер кот удивил народ – видео

Играющий в покер кот удивил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверек показал отличные навыки

Появление в доме питомцев всегда приносит большое разнообразие в жизнь. Коты и собаки своим необычным поведением дарят хозяевам и окружающим позитивные эмоции. Не зря в народе появилась поговорка – без кота и жизнь не та. Как показал набравший большую популярность в социальных сетях видеоролик, порой котики даже могут составить компанию в различных играх.

Так, огромный интерес у публики вызвал забавный ролик, на котором запечатлели необычного котика, прекрасно играющего в покер. Стоит отметить, что далеко не все люди обладают навыками игры в это азартное увлечение. А вот котик явно проникся занятием.

Усатый прекрасно себя чувствует в окружении других игроков. Когда потребовалось, он с готовностью сделал ставку, чем удивил интернет-публику. При этом стоит отметить, что как опытный игрок, котик сдержал все свои эмоции и вел партию со знаменитым "покерфэйс". В комментариях многие признались, что с удовольствием обзавелись бы таким пушистым товарищем.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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