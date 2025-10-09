Отучаем близких слать глупые картинки в соцсетях: четыре действенных способа

Отучаем близких слать глупые картинки в соцсетях: четыре действенных способа
Фото: freepik.com
Важно не обидеть собеседника и остаться в хороших отношениях, несмотря на недовольство

Разница современного и старого поколения особенно сильно проявляет себя при общении в социальных сетях – то, что у пожилых вызывает радость и улыбку, у молодежи нередко провоцирует "кринж". Отучить близких присылать глупые картинки в мессенджерах можно, портал "Ридлайф.ру" раскрыл, как сделать это наиболее экологичным образом.

1. Объясните последствия. Например, можно указать, что обилие сообщений с картинками мешает вам работать или в них теряются важные переписки. 

2. Используйте юмор. Попробуйте отправить человеку веселую картинку с подколкой в духе "Опять ты это делаешь". Собеседник поймет, что для вас эти шутки не такие интересные.

3. Игнорируйте. Реакции привносят социальное одобрение в такое поведение, а молчание поможет человеку понять, что вас подобные сообщения не интересуют.

4. Установите правила общения. Например, можно попросить не сбрасывать больше двух картинок в день или неделю. 

При этом если собеседник не понимает вас с первого раза, не стесняйтесь объяснить второй, но тактично – поменять привычное поведение, особенно в старшем возрасте, бывает очень трудно. На крайний случай всегда можно поставить чат в беззвучный режим.

Источник: Ридлайф

В России пригрозили "приставить пистолет к жирной заднице США"

Трамп будет в шоке от российского ответа на поставки "Томагавков"

Россия разнесет все: новая тактика ВС РФ вызвала ужас на Украине

В ВСУ не знают, как противодействовать российской хитрости и технологичности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей