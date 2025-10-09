Отучаем близких слать глупые картинки в соцсетях: четыре действенных способа

Важно не обидеть собеседника и остаться в хороших отношениях, несмотря на недовольство

Разница современного и старого поколения особенно сильно проявляет себя при общении в социальных сетях – то, что у пожилых вызывает радость и улыбку, у молодежи нередко провоцирует "кринж". Отучить близких присылать глупые картинки в мессенджерах можно, портал "Ридлайф.ру" раскрыл, как сделать это наиболее экологичным образом.

1. Объясните последствия. Например, можно указать, что обилие сообщений с картинками мешает вам работать или в них теряются важные переписки.

2. Используйте юмор. Попробуйте отправить человеку веселую картинку с подколкой в духе "Опять ты это делаешь". Собеседник поймет, что для вас эти шутки не такие интересные.

3. Игнорируйте. Реакции привносят социальное одобрение в такое поведение, а молчание поможет человеку понять, что вас подобные сообщения не интересуют.

4. Установите правила общения. Например, можно попросить не сбрасывать больше двух картинок в день или неделю.

При этом если собеседник не понимает вас с первого раза, не стесняйтесь объяснить второй, но тактично – поменять привычное поведение, особенно в старшем возрасте, бывает очень трудно. На крайний случай всегда можно поставить чат в беззвучный режим.