Динара Соколова: Можно идеально владеть техникой, но если пациент не чувствует доверия, он не вернется

Фото: из личного архива
Стоматолог-управленец с опытом работы более 15 лет, автор системы подготовки врачей, рассказала, что делает лечение по-настоящему качественным

В 2025 году россияне продолжили активно обращаться к стоматологам. При этом средний чек достиг 9840 рублей – на 14% выше, чем годом ранее, а объем трат на стоматологические услуги вырос почти на 19%, сообщает аналитический ресурс Чек-Индекс. Особенно заметен рост расходов на ортодонтию и протезирование. Лечение прикуса с использованием брекетов обходится в среднем от 55 тысяч рублей, а современные элайнеры – свыше 120 тысяч. К этому прибавляются регулярные осмотры и коррекции, поэтому общая стоимость лечения может составлять сотни тысяч рублей. Чтобы такие вложения оправдали себя, важно выбрать компетентного врача и действительно довериться ему – ведь курс ортодонтического лечения длится не менее полутора лет.

О том, как за немалые суммы получить действительно качественное и профессиональное обслуживание, мы поговорили с врачом-ортодонтом Динарой Соколовой – автором методики подготовки специалистов, по которой сегодня работают клиники в Казани, Ульяновске, Альметьевске и Саранске. За более чем 15 лет практики она работала в ряде престижных стоматологических центров, в том числе в клиниках, служивших базой Казанской Медакадемии, и возглавляла ортодонтические отделения в Ульяновске и Альметьевске. Ее доклады были отмечены на Петербургском стоматологическом саммите 2025 и на конференции РБК "Скрытые возможности медицинского бизнеса: управление, маркетинг, цифровизация".

 Динара, лечить зубы сегодня действительно недешево: средний чек приближается к десяти тысячам рублей. Как вы считаете, почему пациенты готовы платить такие суммы?

 Потому что люди хотят, чтобы их вылечили качественно, а результат сохранился навсегда. Многие думают, что если вложиться один раз, то потом не придется переделывать и тратить снова. Никто не хочет возвращаться с той же проблемой через полгода. Из-за этого часто появляется иллюзия, что чем дороже лечение, тем лучше результат. Но, к сожалению, это не всегда так. Высокая цена не гарантирует ни опыта врача, ни аккуратности работы. Поэтому важно не то, сколько стоит лечение, а то, кто его проводит, как объясняет план лечения и отвечает за результат.

— Получается, высокая стоимость не всегда показатель качества. По каким признакам тогда можно понять, что специалист действительно профессионал?

– Хороший врач никогда не торопится с выводами. Сначала он выслушает, задаст уточняющие вопросы, проведет диагностику и только потом предложит варианты лечения. Профессионала видно по последовательности: он действует по протоколу, не обещает быстрых результатов и всегда обосновывает свои решения. Важно, чтобы врач умел не просто "чинить зубы", а видеть общую картину – прикус, дыхание, осанку, состояние слизистой. Профессиональный врач не ограничивается одной проблемой, а думает системно — как его вмешательство повлияет на весь организм.

– Вы не раз формировали ортодонтические отделения с нуля – в Ульяновске, Альметьевске, Саранске. И каждый раз нужно было решить, кому из врачей доверить пациентов. А как вы сами понимали, что врачу можно доверить пациентов и принять его в команду?

– Обычно все видно с первых дней. Врач может быть разным по опыту, но если он интересуется, задает вопросы, не боится признать, что чего-то не знает, – это хороший знак. Я обращаю внимание не только на технику, а на отношение к делу: как человек ведет себя с пациентом, как реагирует на замечания, готов ли учиться. Ошибки допустимы, равнодушие — нет. Если специалист открыт и старается разобраться, ему можно доверить людей.

– Вы не только практикующий ортодонт, но и наставник: по вашей методике обучаются врачи в разных клиниках, а 4 из 9 ортодонтов Альметьевска и до 10% ортодонтов Ульяновской области – ваши ученики. Чему вы прежде всего учите коллег, чтобы пациенты выбирали именно их и возвращались снова?

– Можно идеально владеть техникой, но, если пациент не чувствует доверия, он не вернется. Поэтому я учу врачей объяснять лечение понятным языком и брать на себя ответственность за результат. Не менее важно – отношение к качеству: внимание к деталям, аккуратность, соблюдение протоколов. Пациенты могут не знать всех нюансов, но именно эти мелочи определяют, насколько долго сохранится эффект лечения и появится ли желание вернуться к врачу снова.

— Вы внедряли свою систему работы и подготовки врачей в популярных клиниках регионов, таких как "Медилайн" в Ульяновске, "Новая стоматология" в Альметьевске и сети "Вега Дент" в Саранске. Насколько заметно вырос поток пациентов после этих изменений?

– Поток действительно ощутимо вырос. В "Медилайн" он увеличился примерно на половину уже за полгода, в "Новой стоматологии" – почти вдвое. В Саранске, где раньше работали два филиала, клиника расширилась до шести. Несмотря на разные условия и стартовые сложности, результат везде был одинаковый – стабильная работа отделений и доверие пациентов.

— Многие клиники, где вы внедряли систему, сегодня имеют высокие оценки на 2ГИС и других отраслевых платформах. По каким признакам вы сами определяете, что клиника развивается в правильном направлении?

– Для меня главный показатель — стабильность и развитие команды. Если врачи не выгорают, продолжают расти, осваивать новое и при этом сохраняют внимание к пациенту, значит, клиника движется в правильном направлении. Внутренние процессы важнее внешних оценок: рейтинги могут меняться, а культура качества – это то, что формируется годами и определяет устойчивость результата.

— Вы работаете в стоматологии уже более пятнадцати лет и руководили отделениями, в штате которых было от 10 человек. А когда вы сами становитесь пациентом — испытываете ли волнение перед приемом и как выбираете, кому из коллег доверить себя или своих близких?

– Нет, страха нет, скорее профессиональное любопытство. Когда я сижу в кресле пациента, а не врача, невольно подмечаю, как работает коллега. Аккуратны ли его движения, как держит инструменты, насколько отточены движения. Я по привычке обращаю внимание на мелочи: организация рабочего места, стерильность, отношение к деталям. Эти вещи сразу показывают уровень специалиста, и именно по ним я выбираю, кому могу доверить себя и своих близких.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

