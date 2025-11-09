Как не выгореть до Нового года: психолог раскрыла россиянам простые способы

Не сойти с дистанции на работе поможет грамотное распределение сил

Длинные выходные могут дать время, чтобы перевести дух, а могут и создать сложности с возвращением в будничный ритм. Семейный психолог Дарья Сальникова напомнила, что впереди россиян ждет длительный "забег" на пятидневке до Нового года.

Уже к ноябрю, отметила психолог, силы россиян начинают иссякать. Здесь очень важно не сойти с дистанции раньше времени. Ключом станет рациональное распределение внутренних ресурсов.

Многие начинают выполнять неподъемные задачи уже по возвращении с каникул. Часто это приводит к стрессу. Естественно, перебегать между крайностями не стоит – важно найти тот самый баланс.

Чтобы сохранить силы до начала Нового года психолог рекомендует не устанавливать для себя стахановские темпы. Не выполняйте план на 100% – из 20-30 пунктов выполните примерно 50%.



Проводите эксперименты с режимом. Ищите баланс между активностью и отдыхом. Необходимо сохранить продуктивное состояние еще на недели вперед, чтобы сберечь "топливо".

Наконец, не стоит очаровываться. Грамотно расходуйте свои силы, объем которых необходимо оценить. Так что от грандиозных планов лучше отказаться. Предновогодняя дистанция – не короткий спринт со взрывным темпом, а марафон, где требуется размеренность и ровное дыхание.