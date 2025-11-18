85-летний француз заблудился по дороге в поликлинику и очутился в Хорватии

Курс рубля
85-летний пенсионер из Франции случайно обогнул половину Европы, пытаясь попасть в поликлинику: она находилась всего в 20 километрах от дома. Однако навигатор вдруг повел несчастного через Италию, а по итогу пациент оказался в Хорватии, преодолев 1500 км.
Устройство посоветовало мужчине "повернуть направо" – повернул он так, что несколько дней подряд ехал на машине.
Как пишет портал "Ридлайф.ру", создалось впечатление, что 85-летний француз решил сбежать от суеты и проблем со здоровьем, чтобы совершить кругосветное путешестиве.
Семья забила тревогу, обратившись в полицию. В хорватской гостинице нашелся мобильный телефон "путешественника", который решил не паниковать и спокойно отдохнуть.
В ответ на многочисленные расспросы мужчина заявил, что не понимает, как подобная ситуация сложилась – он лишь ехал по дороге. А плановый прием у медика закончился настоящим международным путешествием.
