85-летний француз заблудился по дороге в поликлинику и очутился в Хорватии
Фото: генерация ИИ
Удачная ошибка навигатора превратила дорогу в путешествие с солнцем и морем

85-летний пенсионер из Франции случайно обогнул половину Европы, пытаясь попасть в поликлинику: она находилась всего в 20 километрах от дома. Однако навигатор вдруг повел несчастного через Италию, а по итогу пациент оказался в Хорватии, преодолев 1500 км.

Устройство посоветовало мужчине "повернуть направо" – повернул он так, что несколько дней подряд ехал на машине.

Как пишет портал "Ридлайф.ру", создалось впечатление, что 85-летний француз решил сбежать от суеты и проблем со здоровьем, чтобы совершить кругосветное путешестиве.

Семья забила тревогу, обратившись в полицию. В хорватской гостинице нашелся мобильный телефон "путешественника", который решил не паниковать и спокойно отдохнуть. 

В ответ на многочисленные расспросы мужчина заявил, что не понимает, как подобная ситуация сложилась – он лишь ехал по дороге. А плановый прием у медика закончился настоящим международным путешествием.

