Участник "Песняров" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа

О трагедии сообщила Наталья Штурм

Наталья Штурм рассказала о смерти экс-концертного директора Георгия Портного, который также был директором самой певицы и экс-вокалиста "Браво" Евгения Осина. О трагедии исполнительница сообщила у себя в соцсетях.

"Сердечный приступ на улице Москвы. Спасти не удалось", – написала Штурм, выразив соболезнования супруге Георгия и его друзьям.

Штурм выложила совместное фото с Георгием, который также был у "Песняров" бэк-вокалистом и клавишником.

Прощание с Портным пройдет 5 февраля в Савеловском ЦРО. Отпевание состоится в храме на Миусском кладбище.

В 2021 году скончался солист золотого состава "Песняров" Леонид Борткевич. Эстрадный певец и народный артист Белоруссии ушел из жизни на 72-м году жизни.

Худрук ВИА "Песняры" Владимир Мулявин скончался в 2003 году. В мае 2002-го он попал в автокатастрофу, получив серьезную травму позвоночника. Его прооперировали в Институте травматологии и ортопедии Белоруссии, а затем перевезли в Москву для продолжения лечения. В декабре певцу стало лучше. Однако 17 января он умер в реанимации.