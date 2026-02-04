Дворцов посоветовал Глюкозе быть более патриотичной

В последнее время звезда ведет себя странно

Продюсер Сергей Дворцов раскритиковал творческий курс певицы Глюкозы, заявив, что попытка вернуть дерзкий образ начала нулевых вряд ли сработает в нынешних условиях. Ставка на бунтарский имидж ориентирована, в первую очередь, на молодежь, а вот более взрослая и вдумчивая аудитория сегодня ждет от артистов совсем другого посыла.

Эксперт отметил, что за певицей уже тянется шлейф скандалов, связанных с вредными привычками, и это не может не сказываться на восприятии ее образа. При этом он признал, что знаменитость сумела вернуться к концертной деятельности, продолжает выступать и остается востребованной у организаторов.

Однако эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что постоянное заигрывание с молодежной аудиторией требует бесконечной подстройки под тренды и редко дает долгосрочный результат. Он добавил, что сегодня все больше слушателей ждут от известных исполнителей более осмысленного и патриотического творчества, и без этого рассчитывать на уважение думающей публики будет сложно.