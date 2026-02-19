От международного аудита к инвестициям в ОАЭ: новая глава карьеры Еркожи Акылбека

История Еркожи Акылбека — наглядный пример того, как фундаментальный профессиональный опыт в аудите и консалтинге становится основой для самостоятельной инвестиционной стратегии.

В 2026 году интерес к рынку ОАЭ со стороны частных инвесторов только растет. Дубай остается одной из самых динамичных площадок для вложения средств. Еркожи Акылбека История Еркожи Акылбека – наглядный пример того, как фундаментальный профессиональный опыт в аудите и консалтинге становится основой для самостоятельной инвестиционной стратегии. После многолетней карьеры в крупных холдингах и международной компании KPMG он сосредоточился на частных вложениях, выбрав для этого Объединенные Арабские Эмираты.

Двадцать лет в KPMG – фундамент для инвестиций

Свой путь Еркожа Акылбек начинал в 2001 году в московском офисе KPMG. За два десятилетия он прошел карьерные ступени до партнера фирмы. Его специализацией были аудит и консультирование компаний из сферы технологий, медиа и телекоммуникаций. Клиентами выступали крупные промышленные предприятия из России и стран СНГ.

Работа в международном аудите требует особого склада ума. Нужно уметь видеть реальное положение дел за сухими цифрами отчетности, анализировать риски и понимать бизнес-модели в разных юрисдикциях. Этот навык – умение докопаться до сути и провести due diligence (комплексную проверку и оценку объекта вложений)– прямой путь к частным инвестициям. Аудит учит проверять, консалтинг – искать точки роста. В управлении собственным капиталом оба подхода работают вместе.

Частный инвестор – фокус на рынке Дубая

После завершения карьеры в крупных корпоративных структурах Еркожа Акылбек сосредоточился на частных инвестициях. Основной площадкой он выбрал ОАЭ. Это логичный шаг для профессионала, который ценит четкие правила игры, прозрачность и развитую инфраструктуру для международного капитала.

Его деятельность строится по двум ключевым направлениям. Первое – прямые вложения в недвижимость Дубая. Второе – формирование портфеля из публичных ценных бумаг.

Инвестиции в недвижимость Дубая: что важно знать в 2026 году

Рынок недвижимости Дубая давно перестал быть историей только о сверхдоходах. К 2026 году он стал более зрелым и сегментированным. Общий тренд на рост сохраняется, но успех теперь зависит от точного выбора актива, локации и застройщика. Опыт финансового анализа, полученный в KPMG, здесь как нельзя кстати.

Сейчас наиболее устойчивый спрос наблюдается на сегмент вилл и таунхаусов, особенно в проверенных закрытых комплексах. Предложение здесь ограничено, что поддерживает цены. Рынок элитных апартаментов демонстрирует стабильность, но требует более тщательного отбора проекта.

Для инвестора ключевыми стали несколько параметров:

  • репутация и финансовая устойчивость девелопера;

  • качество управления объектом после сдачи;

  • транспортная доступность и инфраструктура района;

  • потенциальная доходность от аренды с учетом текущих ставок.

Классическая стратегия "купить, отремонтировать, продать или сдать" по-прежнему работает. Однако теперь она требует более глубокой аналитики на этапе покупки. Инвестиции в недвижимость Дубая – это уже не общая ставка на рост рынка, а точечная работа с конкретным объектом, его экономикой и потенциалом.

Публичный рынок и баланс портфеля

Параллельно с недвижимостью ведется работа с фондовым рынком. В портфель входят акции надежных компаний с разной географией. Это позволяет диверсифицировать риски и получать доход от роста капитализации.

Такой подход – консервативная часть общей стратегии, которая уравновешивает более активные вложения в недвижимость. Умение балансировать между разными классами активов – еще один навык, который пригодился из прошлого опыта в аудите и управлении финансами.

Социальные проекты и хобби

Помимо инвестиционной деятельности, Еркожа Акылбек поддерживает ряд инициатив в Казахстане. Речь идет о пожертвованиях в сферу высшего образования и поддержке местных культурных проектов. Для него это способ вносить вклад в развитие региона, где начинался его путь.

Баланс в жизни помогают сохранять спортивные увлечения. Футбол – для командного духа и азарта. Бег – для личного вызова, концентрации и ясности мыслей. Эти занятия требуют той же дисциплины и ритма, что и работа с инвестициями.

Карьера Еркожи Акылбека – это последовательная эволюция. От аналитика и аудитора в международной компании до частного инвестора, который самостоятельно выстраивает стратегию на одном из самых интересных рынков. Его история показывает, как фундаментальные профессиональные навыки находят применение в новом направлении.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

