На mos.ru появилась возможность открыть собственный благотворительный сбор

Фото: АГН Москва/ Владимир Новиков
Ссылку можно разместить в своих соцсетях или отправить пользователям адресно

В благотворительном сервисе на портале mos.ru теперь можно организовать сбор пожертвований в пользу нуждающихся по любому поводу. Такая возможность у москвичей есть в течение ближайшего месяца – с 15 марта по 15 апреля.

Открыть благотворительный сбор можно буквально за пару минут. Для этого нужно только определиться с поводом. В сервисе предлагается несколько вариантов: например, сбор ко дню рождения, свадьбе, появлению ребенка, переезду в новую квартиру. Можно даже без значимого повода, просто выбрать длительность сбора – от одного до 30 дней, придать соответствующее оформление, создать публикацию и разместить ссылку на странице в своей соцсети или отправить друзьям и знакомым.

Кроме того, можно поучаствовать в сборе в честь Международного дня добрых дел. На mos.ru представлено более 100 некоммерческих организаций (НКО), зарегистрированных в реестре благотворительных учреждений Москвы. Желающие могут отправить пожертвование в пользу тяжелобольных детей и взрослых, одиноких людей, бездомных животных и пр. – средства будут равномерно распределены между НКО соответствующей категории. Изучить отчеты благотворительных организаций можно также на портале mos.ru.

Оказать посильную помощь нуждающимся можно и иным способом: например, присоединиться к мероприятиям под эгидой "Мосволонтера". Выбрать акцию и зарегистрироваться можно на сайте mosvolonter.ru. Там же представлена информация для желающих организовать свое добровольческое событие.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
