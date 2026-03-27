Реставрация квадриги Московского ипподрома завершена – Собянин

Фото: АГН Москва/ Зыков Кирилл
Работы провели без демонтажа скульптуры на высоте 20 метров

Главные символы Центрального Московского ипподрома – квадрига и изваяния коней, созданные знаменитыми зодчими Сергеем Волнухиным и Константином Клодтом, вновь возвышаются на Беговой во всей своей исторической красе. О завершении реставрационных работ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Восстановление этих памятников архитектурного наследия столицы требовало от специалистов очень бережного подхода. Скульптуры выполнены из шпиатра – сплава цинка и олова с дополнительными компонентами, причем каркас собран из металлических уголков. Взвесив все "за" и "против", мастера предпочли не демонтировать столь сложную конструкцию, а проводить работы прямо на месте, на высоте более 20 метров. Специалисты последовательно очистили фигуры от старых слоев краски и ремонтных вставок, укрепили металлические каркасы, восполнили утраченные фрагменты из шпиатра и запаяли трещины. Особое внимание уделили восстановлению авторской пластики методом чеканки, после чего на поверхность нанесли защитный состав, предохраняющий от негативного внешнего влияния.

Ремонтно-восстановительные работы в главном корпусе ипподрома еще продолжаются. Мастера отделывают внутренние помещения, реставрируют фасады и прокладывают современные инженерные сети. На текущий момент обновление фасадов выполнено на 65%.

На территории ипподрома также идет строительство новых конюшен и вспомогательных зданий. При этом благоустройства прилегающей зоны начнется уже весной 2026 года – это поможет создать комфортную среду вокруг исторического объекта, являющегося частью культурного наследия регионального значения.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей