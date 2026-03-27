Реставрация квадриги Московского ипподрома завершена – Собянин

Работы провели без демонтажа скульптуры на высоте 20 метров

Главные символы Центрального Московского ипподрома – квадрига и изваяния коней, созданные знаменитыми зодчими Сергеем Волнухиным и Константином Клодтом, вновь возвышаются на Беговой во всей своей исторической красе. О завершении реставрационных работ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Восстановление этих памятников архитектурного наследия столицы требовало от специалистов очень бережного подхода. Скульптуры выполнены из шпиатра – сплава цинка и олова с дополнительными компонентами, причем каркас собран из металлических уголков. Взвесив все "за" и "против", мастера предпочли не демонтировать столь сложную конструкцию, а проводить работы прямо на месте, на высоте более 20 метров. Специалисты последовательно очистили фигуры от старых слоев краски и ремонтных вставок, укрепили металлические каркасы, восполнили утраченные фрагменты из шпиатра и запаяли трещины. Особое внимание уделили восстановлению авторской пластики методом чеканки, после чего на поверхность нанесли защитный состав, предохраняющий от негативного внешнего влияния.

Ремонтно-восстановительные работы в главном корпусе ипподрома еще продолжаются. Мастера отделывают внутренние помещения, реставрируют фасады и прокладывают современные инженерные сети. На текущий момент обновление фасадов выполнено на 65%.

На территории ипподрома также идет строительство новых конюшен и вспомогательных зданий. При этом благоустройства прилегающей зоны начнется уже весной 2026 года – это поможет создать комфортную среду вокруг исторического объекта, являющегося частью культурного наследия регионального значения.