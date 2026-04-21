Щелковский колледж выпускает специалистов для «Мособлгаза» и «Мособлэнерго»

Щелковский колледж выпускает специалистов для «Мособлгаза» и «Мособлэнерго»
Фото: Сергей Шешин

В Щелковском колледже, где готовят кадры для топливно-энергетического комплекса, большинство выпускников трудоустраиваются сразу после учебы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита в учебное заведение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Сегодня 6 из 10 ребят после девятого класса идут в колледж осознанно. Во многих конкурс от 2 до 7 человек на место. Очень востребованы специальности, которые предполагают знание компьютера, автоматики, технологии, работу с современными материалами. Эту программу мы и дальше будем совершенствовать, чтобы ребята могли чувствовать себя уверенно", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Колледж, отмечающий в этом году 90-летие, объединяет девять филиалов в Щелкове, Фрязине и Лосино-Петровском. Почти 5 тыс. студентов обучаются по 62 направлениям: от газового хозяйства и энергетики до IT и беспилотных систем.

В 2024 году в одном из подразделений завершился капремонт, после чего учреждение вошло в федеральный проект "Профессионалитет". Совместно с ключевыми партнерами, "Мособлгазом" и "Мособлэнерго", здесь создали восемь профильных лабораторий и учебный полигон с 3D-тренажерами для обслуживания подстанций и сетей.

Исполняющая обязанности директора колледжа Юлия Джикия сообщила, что предприятия-партнеры берут студентов на практику со 2-3 курса. "Практически 60-70% выпускников трудоустроены туда", – отметила она.
Среди партнеров колледжа также НПО "Исток им. Шохина", "Щёлково Агрохим", Мособлпожспас. Всего заключено более 90 договоров, более 400 студентов совмещают учебу с работой.

Студент третьего курса Евгений Цубранков, продолжающий династию энергетиков, параллельно работает электромонтером в Щелковском "Мособлэнерго".

"Большой плюс, что есть возможность трудоустройства во время учебы, когда начинается производственная практика", – сказал он.

В прошлом году на направление ТЭК поступило более 700 человек при плане 600. Ежегодно на базе колледжа проходит чемпионат "Профессионалы "Эксплуатация кабельных линий электропередач", в 2026 году в нем участвовали специалисты из восьми регионов страны.

В Московской области за пять лет отремонтировали 19 колледжей, создали более 70 лабораторий и мастерских. В 2026 году планируется обновить еще 11 учреждений. Всего в регионе 118 колледжей, где учатся 138 тыс. студентов. Подмосковье занимает первое место в России по трудоустройству выпускников – около 80% работают на предприятиях области. Федеральный проект "Профессионалитет" реализуется в 37 колледжах и двух вузах при участии 128 предприятий-партнеров.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Привет Зеленскому": "Герань" прилетела в дом советника министра обороны Украины

Украинский чиновник заявил, что теперь лишен жилья

"Мы ненавидим": в США сделали откровенное признание об отношениях с Россией

Взаимодействие между полюсами силы оставляет желать лучшего

