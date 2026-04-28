В гимназии Примакова стартовал финал Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре начался в подмосковной гимназии имени Е.М. Примакова. Участие в нем принимают свыше 320 школьников из разных регионов страны, включая 65 представителей Московской области.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, поприветствовал финалистов.

"Очень приятно быть сегодня среди креативных, творческих, юных, но любознательных, успешных молодых людей. Вы в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – это уже достижение. Всем ребятам в вашем лице хочу сказать слова уважения. Ведь стремление дерзать, побеждать в любом возрасте – это здорово!",

– обратился к участникам глава региона.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также обратился к школьникам, отметив, что независимо от итоговых результатов, они уже являются победителями. Он подчеркнул, что олимпиада проводится по предметам, которые не сдаются в формате ЕГЭ, но при этом играют важную роль в воспитании гармоничной личности.

В программу олимпиады вошли теоретические и практические туры. В рамках подготовки к творческим испытаниям участники посетят Парк Малевича, усадьбу Архангельское и музей "Новый Иерусалим".

Самой юной участницей олимпиады стала шестиклассница из Долгопрудного Арина Донцова, которая уже второй год подряд выполняет задания за 9 класс. Одиннадцатиклассник из Жуковского Денис Самодуров признался, что увлекся мировой художественной культурой благодаря атмосфере образовательного центра "Взлет" при гимназии, куда он ранее приехал на олимпиаду по итальянскому языку.

Десятиклассница из Богородского округа Полина Павлова, призер прошлогоднего финала, снова борется за победу. Арина Эрапетова из Коломны участвует в финале третий раз и связывает свое будущее с архитектурой.

Победители и призеры олимпиады получают право на поступление в профильные вузы без вступительных испытаний. За последние шесть лет количество дипломов у подмосковных школьников на финале ВсОШ выросло почти в семь раз, а в прошлом году Московская область заняла второе место по числу наград. В региональном этапе олимпиады в этом году участвовали 24,5 тыс. школьников из Подмосковья.

