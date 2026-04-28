Прием заявок на размещение в арт-павильонах "Сделано в Москве" открыт

Фото: АГН Москва/ Киселев Сергей
Получить площадку в популярных точках столицы могут производители одежды, аксессуаров, косметики и других товаров

В Москве продолжается прием заявок на размещение продукции в летних арт-павильонах проекта "Сделано в Москве". До 5 мая столичные бизнесмены могут подать документы через личный кабинет на сайте сделановмоскве.рф. Участвовать в отборе могут самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также представители малого, среднего и крупного бизнеса, у которых есть московский ИНН не менее шести месяцев, точка онлайн-продаж и хотя бы частичный цикл производства в столице. Участие в проекте – бесплатное, что делает его доступным инструментом продвижения для компаний с разным уровнем развития.

В этом году арт-павильоны вновь разместятся в оживленных локациях Москвы, где традиционно высокий поток посетителей. Летом в них представят одежду, аксессуары, косметику, детские товары, предметы декора и другие продукты местных брендов. Такой формат позволяет производителям напрямую взаимодействовать с покупателями, увеличить продажи, повысить узнаваемость и укрепить лояльность аудитории.

При отборе заявок учитываются несколько критериев: сезонность продукции, ценовой сегмент, соответствие заявленной тематике конкретной торговой площадки и общие требования к качеству и оформлению товаров. Это помогает формировать сбалансированный ассортимент и обеспечивать интерес гостей. Чтобы расширить охват и дать возможность большему числу брендов попасть в павильоны, в ходе проекта "Лето в Москве" будут проводиться дополнительные отборы. Такой подход поддерживает ротацию товаров и позволяет посетителям регулярно знакомиться с новыми локальными производителями.

Арт-павильоны – часть комплексной поддержки, которую город оказывает столичным производителям. Помимо офлайн-присутствия, участники могут разместить свою продукцию в онлайн-каталоге на сайте сделановмоскве.рф, получить упоминания в социальных сетях проекта и городских медиа, принять участие в наружной рекламной кампании.

Проект "Сделано в Москве" реализуется Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и направлен на популяризацию локальных брендов. Сегодня в сообществе уже более 7,5 тысячи участников, а в цифровом каталоге представлено свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице. Все желающие присоединиться к программе и воспользоваться инструментами продвижения могут зарегистрироваться на сайте бизнес.сделановмоскве.рф.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
