Парки Москвы готовятся к лету: начинается масштабная уборка и обновление зон отдыха

Специалисты приведут в порядок газоны, фонтаны, скамейки и детские площадки

С приходом теплой погоды парки Москвы, находящиеся в ведении Департамента культуры, начинают готовить к летнему сезону. В апреле стартуют основные сезонные работы: специалисты займутся обрезкой деревьев и кустарников, обновлением фасадов и цоколей зданий, а также благоустройством территорий.

По словам руководителя столичного Депкульта Алексея Фурсина, в этом году для горожан подготовят свыше 290 гектаров газонов, отремонтируют и покрасят около 14 тысяч скамеек и урн, обновят покрытия на детских и спортивных площадках общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, приведут в порядок цветники и клумбы и подготовят к запуску фонтаны.

Масштабные работы развернутся во всех популярных зонах отдыха. Так, в Парке Горького обновят более 20 гектаров газонов и четыре тысячи квадратных метров покрытий на детских и спортивных площадках, установят и отремонтируют около тысячи малых архитектурных форм. Особое внимание уделят историческому фонтану "Девушка на буме": его чашу очистят, обновят лакокрасочное покрытие и проверят насосное оборудование.

В музее‑заповеднике "Коломенское" разобьют 50 гектаров газонов и подготовят цветники для посадки виолы на площади 200 квадратных метров. В Измайловском парке покрасят ограждения протяженностью свыше 2,9 тысячи метров, отремонтируют более 350 малых архитектурных форм, очистят газон площадью 113 тысяч квадратных метров и высадят более 10 тысяч гвоздик китайской. В усадьбе Воронцово приведут в порядок фасады зданий, заменят песок на детских площадках, подготовят 10 гектаров газонов и обновят дорожки с плиточным покрытием.

Работы затронут и другие территории. В "Терлецкой дубраве" и парке у прудов "Радуга" обновят свыше 14 гектаров газона и разобьют цветники площадью около тысячи квадратных метров. В "Царицыно" сделают уборку на 70 гектарах газонов, оформят цветники и приведут в порядок более трех тысяч пергол, скамеек, урн. В "Сокольниках" уже начали готовить розарии: в теплицах проводят пересадку агав и обрезку декоративных яблонь, а в апреле снимут укрытия с роз и займутся их обработкой.

Всего инициатива "Парки Москвы" объединяет более 50 территорий. Их превращают в удобные зоны для спорта, семейного отдыха и прогулок, сохраняя при этом природные ландшафты и дополняя инфраструктуру новыми элементами.