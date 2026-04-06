Парки Москвы готовятся к лету: начинается масштабная уборка и обновление зон отдыха

Фото: mos.ru
Специалисты приведут в порядок газоны, фонтаны, скамейки и детские площадки

С приходом теплой погоды парки Москвы, находящиеся в ведении Департамента культуры, начинают готовить к летнему сезону. В апреле стартуют основные сезонные работы: специалисты займутся обрезкой деревьев и кустарников, обновлением фасадов и цоколей зданий, а также благоустройством территорий.

По словам руководителя столичного Депкульта Алексея Фурсина, в этом году для горожан подготовят свыше 290 гектаров газонов, отремонтируют и покрасят около 14 тысяч скамеек и урн, обновят покрытия на детских и спортивных площадках общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, приведут в порядок цветники и клумбы и подготовят к запуску фонтаны.

Масштабные работы развернутся во всех популярных зонах отдыха. Так, в Парке Горького обновят более 20 гектаров газонов и четыре тысячи квадратных метров покрытий на детских и спортивных площадках, установят и отремонтируют около тысячи малых архитектурных форм. Особое внимание уделят историческому фонтану "Девушка на буме": его чашу очистят, обновят лакокрасочное покрытие и проверят насосное оборудование.

В музее‑заповеднике "Коломенское" разобьют 50 гектаров газонов и подготовят цветники для посадки виолы на площади 200 квадратных метров. В Измайловском парке покрасят ограждения протяженностью свыше 2,9 тысячи метров, отремонтируют более 350 малых архитектурных форм, очистят газон площадью 113 тысяч квадратных метров и высадят более 10 тысяч гвоздик китайской. В усадьбе Воронцово приведут в порядок фасады зданий, заменят песок на детских площадках, подготовят 10 гектаров газонов и обновят дорожки с плиточным покрытием.

Работы затронут и другие территории. В "Терлецкой дубраве" и парке у прудов "Радуга" обновят свыше 14 гектаров газона и разобьют цветники площадью около тысячи квадратных метров. В "Царицыно" сделают уборку на 70 гектарах газонов, оформят цветники и приведут в порядок более трех тысяч пергол, скамеек, урн. В "Сокольниках" уже начали готовить розарии: в теплицах проводят пересадку агав и обрезку декоративных яблонь, а в апреле снимут укрытия с роз и займутся их обработкой.

Всего инициатива "Парки Москвы" объединяет более 50 территорий. Их превращают в удобные зоны для спорта, семейного отдыха и прогулок, сохраняя при этом природные ландшафты и дополняя инфраструктуру новыми элементами.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей