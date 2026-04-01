Москва в ритме музыки: 2,4 миллиона зрителей посетили концертные площадки в 2025 году

Столичные культурные события привлекают все больше гостей, а в наступившем сезоне горожан ждут новые площадки и масштабные проекты

В 2025 году концертные площадки Москвы приняли 2,4 миллиона зрителей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Столичная афиша порадовала публику яркими событиями: среди заметных мероприятий прошлого сезона можно выделить XXV фестиваль "Триумф джаза", IV Международный московский джазовый фестиваль, а также III Летний музыкальный фестиваль и проект "Культурный город" в парке "Зарядье". В Московском международном Доме музыки прошли Рождественский фестиваль и фестиваль "Москва встречает друзей".

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского тоже привлекал внимание москвичей и гостей столицы: его представления собрали 943 тысячи зрителей. В девятый раз состоялся Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ‑2025", а летом особой популярностью пользовались шоу в шапито на открытых площадках города с участием ведущих артистов российских цирков.

Значительная часть культурной программы была ориентирована на поддержку бойцов СВО и жителей новых территорий. Культбригада Москонцерта в течение года провела свыше 320 мероприятий – концертов, спектаклей и постановок.

Расширялись и международные связи: в 2025 году на московских сценах выступили артисты и коллективы из 24 стран мира, что укрепило репутацию Москвы как важного центра культурного обмена.

В этом году в столице пройдет первый Московский международный конкурс композиторов. Кроме того, на 2026 год намечен ряд крупных изменений в культурной инфраструктуре города. В частности, сообщил мэр Собянин, запланировано возрождение исторической концертной площадки "Эстрада Шаляпина" в парке "Сокольники". Предстоит модернизация Московского театрально‑концертного центра Павла Слободкина на Арбате и залов Москонцерта на Пушечной улице. Кроме того, стартует обновление Малой спортивной арены "Лужники": на ее базе создадут многофункциональный развлекательный молодежный центр для проведения самых разных мероприятий. Все это сделает культурную жизнь столицы еще более разнообразной и доступной для зрителей.