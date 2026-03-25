В нацпарке "Лосиный Остров" появились домики для летучих мышей

В нацпарке "Лосиный Остров" появились домики для летучих мышей
Фото: mos.ru/ пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Искусственные укрытия помогут рукокрылым найти приют в городской среде и поддержат их популяцию в столице

В московской части национального парка "Лосиный Остров" с недавних пор можно заметить искусственные укрытия для летучих мышей. Их установили в зонах, где животным не хватает естественных убежищ, поскольку старых деревьев с дуплами становится все меньше, а рукокрылым для отдыха и выведения потомства необходимо надежное место.

По конструкции дуплянки для летучих мышей напоминают привычные скворечники, однако они имеют важное отличие: вход выполнен в виде узкой горизонтальной щели в нижней части. Такое решение позволяет зверькам беспрепятственно попадать внутрь, одновременно защищая их от природных врагов — например, сов и куниц.

По мнению экспертов, новые укрытия способны сыграть роль в сохранении местной популяции рукокрылых, хотя на "новоселье" потребуется немало времени. Летучие мыши очень осторожно относятся к незнакомым объектам и сначала тщательно изучают их, прежде чем начать использовать как постоянное жилище. Успех инициативы зависит не только от конструкции, но и расположения домиков, в том числе от наличия достаточного количества ночных насекомых в округе – именно они составляют основу рациона животных.

Летучие мыши выполняют полезную функцию в городской экосистеме: по ночам они активно охотятся на насекомых‑вредителей, помогая сдерживать их численность. С мая по июль у рукокрылых наступает период размножения: зверьки объединяются в группы, самки вынашивают и вскармливают потомство. Когда детеныши научатся летать и добывать пищу самостоятельно, сообщества распадаются.

Специалисты просят посетителей парка не тревожить летучих мышей и не вмешиваться в работу искусственных укрытий. Не стоит заглядывать внутрь дуплянок, трогать их или шуметь поблизости – это может отпугнуть животных и помешать заселению.

Поддержка диких животных – одно из приоритетных направлений работы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Если вы заметите зверей или птиц, нуждающихся в помощи, сообщите об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 495 777‑77‑77.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Позвоните в Москву": в Финляндии потребовали наладить диалог с Россией

В противном случае европейская страна обречена

В Европе забили тревогу из-за губительного отказа от российского газа

Энергетическая безопасность Европы под угрозой из-за безумных шагов Брюсселя

