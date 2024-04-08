Ольга Шакина: Окрашивание волос травами – полноценная и безопасная альтернатива химическим краскам

Ведущий парикмахер-колорист рассказала, как придать красивый и стойкий оттенок волосам, не разрушая их структуру

Грандиозная международная многопрофильная выставка экологичной, натуральной и органической продукции "ЭкоГородЭкспо-2023" завершилась в Москве. Это ежегодное событие, где посетители могли ознакомиться с тремя тысячами видами продукции, в том числе эко товаров для дома и с натуральной косметикой.

С каждым годом все больше людей обращают внимание на состав продуктов и отдают предпочтение натуральным средствам ухода за собой. Это касается не только кожи лица, но и волос. Стремительно набирает популярность метод органического восстановления и окрашивания волос травами. Однако для этого необходимы специальные навыки, говорит Ольга Шакина, опытный парикмахер-колорист, главный технолог бренда She7 и автор уникального метода натурального окрашивания и восстановления волос.

Новый подход к уходу за волосами мастер презентовала на выставке, это вызвало бурный интерес публики и профессиональных колористов. Технологию уже используют несколько салонов в разных городах России. Вместе с экспертом разбираемся в особенностях натурального окрашивания по современным стандартам.

Химическая краска или травы?

Искусство изменения цвета волос было известно еще в далеком прошлом, когда оттенок прически был символом статуса человека. В Древнем Египте, например, темные волосы означали высокое положение в обществе. Для достижения желаемого цвета использовались натуральные красители, такие как басма и хна, но выбор цвета сводился только к черному либо рыжему. Поэтому сегодня эти натуральные методы заменили химические красители, которые позволяют быстро изменить оттенок волос. Но при этом страдает качество волос. Есть исследования, что входящие в состав некоторых красок токсичные вещества могут негативно влиять на здоровье людей: и клиентов, и мастеров.

Мастер-колорист с 25-летним опытом работы Ольга Шакина изучала профессию в лучших международных школах парикмахерского искусства. Как мастер, она столкнулась с проблемой, когда после многолетнего, ежедневного взаимодействия с краской, испарения аммиака стали вызывать у нее аллергическую реакцию. Более того она обратила внимание и на другие минусы химических красителей.

“К примеру, разрушение структуры волоса при воздействии перекиси водорода и, содержащегося в составе большинства красок аммиака. С каждым последующим окрашиванием волосы становятся более хрупкими, сухими и безжизненными. Также вредные вещества, содержащиеся в краске, могут впитываться в кожу головы”, – объясняет эксперт.

Тогда она задумалась об альтернативе, вспомнив о натуральных красителях: ее мама и бабушка пользовались травами для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Начала экспериментировать на себе, сначала используя только хну и басму, смешивая их в разных пропорциях. Оказалось, что есть минусы, которые делали использование натуральных красителей затруднительным:

“Например, ограниченная цветовая палитра, непредсказуемый результат, то есть цвет может ложиться неровно или слишком затемнить, зависит от качества трав. Натуральный краситель нужно было дольше держать на волосах, при повторных процедурах кончики волос становятся более сухими из-за содержания в хне и басме дубильных веществ”, – говорит Ольга Шакина.

Начался поиск решения задачи: как максимально использовать преимущества натуральных красителей, избегая их недостатков. Эксперт решила смешивать хну и басму с другими травами. Но каким образом и в каких пропорциях? Найти ответ удалось в том числе и благодаря поступлению на факультет биотехнологии Московской медицинской академии имени Сеченова. В студенческой лаборатории в свободное от учебы время она проводила эксперименты, исследуя воздействие различных компонентов, содержащиеся в травах, на структуру волос и кожу головы.

Инновационная методика натурального окрашивания

Результатом экспериментов стала авторская методика салонного органического восстановления и окрашивания волос Royal Hair Care. Она бесспорно стала новым словом в индустрии красоты, открыв мастерам и клиентам ранее недоступные возможности при окрашивании натуральными средствами. Инновационная методика позволяет составлять травяные коктейли, которые могут обеспечить стойкий, необыкновенно красивый цвет разнообразных оттенков: блонд, яркие и сочные оттенки рыжего, шоколадные оттенки от светлого молочного до насыщенного темного, и наконец сияющий черный.

Краска на основе трав способна закрасить седину, стимулировать рост, а заодно избавить от выпадения волос, секущихся кончиков, перхоти, зуда и грибка, в зависимости от запроса клиента. Для тех, кто не желает менять оттенок своих натуральных волос, также есть решение - бесцветное восстановление. В составе бесцветных коктейлей нет красящих компонентов. Все материалы абсолютно натуральны и безвредны, что позволяет применять травы для восстановления или окрашивания волос даже детям, беременным и кормящим женщинам.Использование коктейлей из трав способствует сохранению здоровья клиента и мастера.

“Но, пожалуй, главное преимущество методики заключается в возможностях восстановления волос после химического окрашивания или обесцвечивания. Использование травяных коктейлей позволяет действительно восстановить и уплотнить структуру волос, вернуть им блеск, эластичность и силу. А самое главное, что результат сохраняется длительное время и имеет накопительный эффект, в отличии от процедур на основе химических составов, которые обычно сохраняют эффект блеска и гладкости до первого мытья”, – говорит автор методики.

Составы натуральных красителей, разработанные Ольгой Шакиной, многокомпонентные. В одном коктейле может быть до 10 различных трав и специй. Есть приятный бонус: например, если необходимо снизить жирность волос или устранить сухость кожи головы, мастер может добавить в состав дополнительный ингредиент, который решит проблему. Качество натуральных красителей, разработанных Ольгой, подтвердили в сертификационной лаборатории, выдав декларацию соответствия стандартам Евразийского экономического союза.

Тиражирование методики

Методика безопасного окрашивания волос привлекла внимание многих мастеров, поскольку позволяет не только окрашивать, но и ухаживать за волосами. На основе формул методики Royal Hair Care, под руководством Ольги были разработаны продукты для известного российского бренда, выпускающего натуральную косметику для волос She7. В качестве главного технолога компании, она вывела формулы травяных коктейлей для салонного окрашивания и восстановления волос. Сейчас их используют специалисты салонов красоты по всей России – в Петропавловске-Камчатском, Москве, Краснодаре, Южно-Сахалинске.

Более того, Ольга Шакина внедрила в линейку бренда натуральные средства ухода за волосами для домашнего использования: краску, шампунь, бальзам и маску на основе трав. Этому способствовал глубокий анализ потребительских ожиданий и тестирование эффективности формул. Сейчас продукция бренда, созданная с участием Ольги, представлена на самом большом маркетплейсе страны.

“Эти средства подходят для домашнего ухода. Таким образом, каждая женщина может в домашних условиях позаботиться о своих локонах. Например, окрасить волосы в рыжий, шоколадный оттенок или подчеркнуть природный цвет”, – говорит эксперт.

Она активно делилась своим опытом и знаниями с коллегами, вдохновляя и обучая технологов бренда и других независимых мастеров всем нюансам и тонкостям работы с травами. Благодаря этому труду методика стала известной и востребованной, перевернув представление о процессе окрашивания волос. Появилось убеждение в безопасности таких процедур. Ольга Шакина не только продемонстрировала, что это возможно, создавая краски и косметику для волос на основе натуральных трав, но и активно продвигала продукцию, принимая участие в различных профессиональных выставках и конкурсах.

Ее инновационный подход стал настоящим открытием в международном пространстве. Свою методику эксперт представила на крупной выставке экотоваров “ЭкоГородЭкспо-2023”. В профессиональном сообществе и среди обывателей это полностью изменило устоявшиеся представления о том, что альтернативы химическому окрашиванию не существует. Альтернатива есть, и она абсолютно полноценна и безопасна! Обучение своей методике Ольга проводила и до выставки, но после, ее мастер-классы стали настолько востребованными, что к ней буквально начала выстраиваться очередь.

Кроме того, новейшие возможности натурального окрашивания вызвали огромный интерес аудитории. В салонах, где используется методика, поток клиентов стал значительно расти. А продажи натуральных средств для волос на маркетплейсе увеличились вдвое. Сейчас Ольга Шакина продолжает свои исследования. В ее планах – расширить деятельность и заняться производством натуральной косметики для ухода за лицом и телом. Ведь это прекрасный способ сохранить свою красоту и здоровье, не используя вредные химические вещества. Мастер убеждена, что природа предоставляет для этого все необходимое.