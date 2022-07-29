Американцы всегда стучатся в открытую дверь: Пригожин ждет $10 млн от Госдепа США за раскрытие данных о "вмешательстве в выборы"

Американцы всегда стучатся в открытую дверь: Пригожин ждет $10 млн от Госдепа США за раскрытие данных о "вмешательстве в выборы"
Фото: www.unsplash.com
Предприниматель дал Вашингтону дельный совет

Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал Госдепартаменту США посмотреть российский фильм "16-й" и выплатить ему 10 млн долларов, обещанные министерством тому, кто сообщит информацию о “вмешательстве” в выборы.

Ранее на сайте Госдепа США появилось сообщение о вознаграждении за любую информацию о "вмешательстве" Пригожина в президентские выборы в 2016 году. В связи с этим издание РБК решило узнать мнение самого предпринимателя на этот счет.

Бизнесмен Пригожин иронично отреагировал на новость, предложив ведомству посмотреть комедийный фильм "16-й" и перечислить ему обещанные $10 млн.

"Американцы всегда стучатся в открытую дверь. О вмешательстве в выборы США не только все задокументировано, но и более того, снят полнометражный фильм, в котором подтвержден каждый факт, и где я, прикрываясь маской, в качестве рассказчика подробно повествую о выборах. Пользуясь случаем: "Уважаемые господа сенаторы США, в представленном по ссылкам материале (https://www.ivi.ru/watch/477950 – на русском языке, https://youtu.be/CvZIq80Eyyo – на английском языке) – 2321 факт чудовищного вмешательства. Я готов немедленно открыть счет в банке. Жду обещанных денег, спасибо, что вспомнили обо мне", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, в 2016 году на выборах в США победил Дональд Трамп, что, по мнению многих американских избирателей, было невозможно. Наилучшим вариантом они выбрали стратегию осуждения России, обвинив неких хакеров в подтасовке результатов. 

новости партнеров

Русофобствующую Латвию поймали на позорной лжи

Риге приходится исхитряться, чтобы пользоваться благами "ненавистной" Москвы

"Безнадежно протух": Захарова выступила с неожиданным заявлением о жене Зеленского

Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей