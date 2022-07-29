Американцы всегда стучатся в открытую дверь: Пригожин ждет $10 млн от Госдепа США за раскрытие данных о "вмешательстве в выборы"

Предприниматель дал Вашингтону дельный совет

Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал Госдепартаменту США посмотреть российский фильм "16-й" и выплатить ему 10 млн долларов, обещанные министерством тому, кто сообщит информацию о “вмешательстве” в выборы.



Ранее на сайте Госдепа США появилось сообщение о вознаграждении за любую информацию о "вмешательстве" Пригожина в президентские выборы в 2016 году. В связи с этим издание РБК решило узнать мнение самого предпринимателя на этот счет.

Бизнесмен Пригожин иронично отреагировал на новость, предложив ведомству посмотреть комедийный фильм "16-й" и перечислить ему обещанные $10 млн.

"Американцы всегда стучатся в открытую дверь. О вмешательстве в выборы США не только все задокументировано, но и более того, снят полнометражный фильм, в котором подтвержден каждый факт, и где я, прикрываясь маской, в качестве рассказчика подробно повествую о выборах. Пользуясь случаем: "Уважаемые господа сенаторы США, в представленном по ссылкам материале (https://www.ivi.ru/watch/477950 – на русском языке, https://youtu.be/CvZIq80Eyyo – на английском языке) – 2321 факт чудовищного вмешательства. Я готов немедленно открыть счет в банке. Жду обещанных денег, спасибо, что вспомнили обо мне", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, в 2016 году на выборах в США победил Дональд Трамп, что, по мнению многих американских избирателей, было невозможно. Наилучшим вариантом они выбрали стратегию осуждения России, обвинив неких хакеров в подтасовке результатов.