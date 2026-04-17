Ynet: Россия может ударить по израильскому заводу, где производят дроны для ВСУ

В списке потенциальных целей оказалось и военное производство ближневосточного государства

Израильское издание Ynet сообщает, что российское оборонное ведомство опубликовало список европейских предприятий, которые помогают Киеву.

В перечне, помимо заводов в Британии, Германии и Прибалтике, оказалась и компания Elsight. В Минобороны РФ отмечают, что она поставляет для ВСУ модули сотовой связи. В публикации указаны адреса в Хайфе и Ор-Йехуде.

"Европейская общественность должна знать адреса и местонахождение предприятий, производящих дроны и компоненты для киевского режима", – приводит медиа заявление военного ведомства.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал относиться к этому предупреждению буквально. Он назвал список потенциальными целями для ВС России. По его словам, время нанесения ударов зависит от развития ситуации.

Ранее британское издание Express отреагировало на данные Минобороны России (в списке целей значатся Лондон, Лестер и Суффолк, где расположена авиабаза ВВС США). Медведев тогда иронично пожелал европейцам "спокойной ночи".

По мнению военного аналитика из США Дары Массикот, российские беспилотники стали серьезной проблемой для НАТО. Москва постоянно модернизирует дроны, делая их стремительнее и дальнобойнее, а у Европы нет действенной стратегии противодействия. Эксперт также отметила, что европейские государства испытывают острую нехватку систем ПВО.

