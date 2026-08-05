Почти 80% перехватчиков THAAD США израсходовали в войне с Ираном

Война с Ираном опустошила ключевые противоракетные запасы США, превратив темп промышленного производства в ограничитель дальнейшей эскалации.

Война измеряет силу государства не только дальностью ракет и количеством самолетов, но и скоростью, с которой пустеют складские ячейки. Соединенные Штаты, привыкшие рассматривать свои арсеналы как материальную основу глобального присутствия, столкнулись с простой и тревожной арифметикой: самые сложные средства противоракетной обороны расходуются гораздо быстрее, чем промышленность успевает их возвращать.

Американские военные израсходовали почти 80% имевшихся до войны с Ираном перехватчиков системы THAAD, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с последним отчетом об арсеналах. Примерно наполовину сократился и запас перехватчиков Patriot. Собеседники телеканала описывают общую обеспеченность боеприпасами как "опасно низкую" – формулировка, которая превращает спор о будущих ударах по Ирану в разговор не только о целях, но и о цене каждого следующего залпа.

Арсенал, который нельзя быстро вернуть

До начала войны Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценивал американский запас двух наиболее современных вариантов Patriot примерно в 2200 ракет, а запас THAAD – в 452 перехватчика. Эти цифры не являются официальной инвентаризацией Пентагона, однако именно они позволяют увидеть масштаб расхода: речь идет не о локальной нехватке на отдельной базе, а об истощении систем, на которых держится защита американских сил и союзников от баллистических ракет.

Особенно чувствительной оказалась ситуация с THAAD. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте на завершающем участке их траектории. Она должна быть последним технологическим барьером перед ударом, однако сам этот барьер зависит от весьма ограниченного числа дорогих ракет. Аналитики, опрошенные CNN, полагают, что восстановление запасов THAAD до довоенного уровня займет три года или больше.

Дефицит не ограничивается оборонительными системами. По данным источника CNN, американская армия использовала "практически все" высокоточные дальнобойные ракеты класса "земля – земля", доступные ей для этого конфликта. Речь идет прежде всего об армейских тактических ракетах ATACMS и более новых Precision Strike Missile (PrSM). Запас крылатых ракет Tomahawk также остается существенно сокращенным: один из собеседников телеканала оценивает расход почти в половину довоенного количества. Еще в апреле CNN сообщал, что на ранней стадии войны Соединенные Штаты применили около 30% Tomahawk.

Почему Вашингтон отменил новые удары

Предупреждения о боеприпасах прозвучали перед решением президента Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану, намечавшиеся на минувшие выходные. Это был как минимум второй случай за последние недели, когда высшие военные советники прямо указывали на сокращение ключевых запасов во время обсуждения возможной эскалации.

По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, в пятницу президент был готов одобрить массированные удары, а министр обороны Пит Хегсет получил окончательное распоряжение действовать. Однако в субботу американский лидер поговорил с союзниками на Ближнем Востоке. Те опасались иранского ответа, прежде всего атак на энергетическую инфраструктуру. После консультаций Трамп распорядился временно остановить операцию, хотя возможность вернуться к ударам не была снята с повестки.

На решение, по сведениям CNN, влияли не только данные о запасах. Президенту представили разведывательные оценки возможных последствий ударов по критической инфраструктуре Ирана, включая энергетические объекты. Обсуждался и риск массовых жертв среди мирного населения. В конце июля вопрос о боеприпасах уже поднимал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на совещании в Белом доме.

Для государств Персидского залива американская нехватка имеет собственное, почти бытовое измерение безопасности. Многие из них полагаются на комплексы США и понимают: если они станут мишенью ответных иранских ракетных и беспилотных атак, дефицит перехватчиков может ограничить способность защищать города, базы и нефтяные объекты. Таким образом, решение Вашингтона о наступлении меняет степень риска далеко за пределами американских позиций.

Пентагон говорит, что боеприпасов достаточно

Официальные лица отвергают картину военной беспомощности. Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил CNN, что американские вооруженные силы остаются самыми мощными в мире и располагают всем необходимым, чтобы действовать во время и в месте, выбранных президентом. По его словам, США провели несколько успешных операций в разных зонах ответственности, сохранив глубокий арсенал для защиты страны и ее интересов.

Представитель Белого дома Анна Келли также подчеркнула, что у армии "более чем достаточно" ракет, боеприпасов и запасов для выполнения стратегических задач Трампа. Она напомнила, что президент призывает оборонных подрядчиков наращивать выпуск вооружений. Эти заявления не обязательно опровергают сведения об истощении отдельных типов ракет: армия может сохранять способность к операции, одновременно теряя запас прочности для длительной войны или второго крупного кризиса.

Именно продолжительность превращает дефицит из складской проблемы в политическую. Источники CNN сомневаются, что США смогут поддерживать интенсивные удары по Ирану в течение долгого времени без ущерба для других направлений. Эксперты предупреждают, что расход высокотехнологичных боеприпасов способен ослабить готовность к возможному конфликту с Китаем, Россией или Северной Кореей. Каждый перехват на Ближнем Востоке в таком случае становится одновременно вычетом из резерва для Тихого океана или Европы.

Промышленность догоняет войну

Нынешний график поставок показывает, насколько медленно производство отвечает на фронтовой расход. По данным CNN, в текущем финансовом году Пентагон получает примерно 15 новых Tomahawk и 20 новых Patriot в месяц. Сложные перехватчики нельзя быстро собрать простым расширением смен: цепочки включают ракетные двигатели, головки самонаведения, специализированную электронику, испытания и предприятия, чьи мощности планировались задолго до нынешней войны.

Министерство обороны ускоряет расширение выпуска. В начале августа ведомство объявило о двух семилетних рамочных соглашениях с L3Harris и Lockheed Martin, которые должны увеличить производство ракетных двигателей для PAC-3 MSE и THAAD. Ранее были заключены отдельные договоренности по наращиванию выпуска головок самонаведения. Однако представитель Пентагона не назвал CNN сроков, когда эти меры дадут ощутимый прирост готовых ракет.

Быстрее могут восстановиться некоторые другие арсеналы. По оценке CSIS, запасы PrSM и авиационных крылатых ракет JASSM способны вернуться к довоенному уровню к середине или концу 2027 года. Для Patriot, THAAD и Tomahawk горизонт измеряется годами, а не месяцами. Это различие важно: одно дело – иметь оружие для следующей операции, и совсем другое – сохранить возможность выдержать затяжное противостояние.

У войны появился промышленный предел

После того как Тегеран отверг утверждение Трампа о скором возобновлении переговоров, президент назвал иранское руководство "невероятно двуличным" и заявил о "последнем шансе" на соглашение. Одновременно он сказал, что не связан жесткими временными рамками. Эта свобода маневра теперь существует рядом с другим временем – производственным, где новый перехватчик проходит путь от контракта до боевой батареи значительно дольше, чем политическое решение превращается в удар.

Один из источников CNN сформулировал риск предельно практично: если перехватчиков не хватает, обычная атака может обернуться против нападающей стороны, когда дроны-камикадзе начнут массово прорываться к целям. Бесконечный обмен ударами, по его словам, не завершит конфликт. В этой логике арсенал становится не просто набором ракет, а пределом, который промышленность устанавливает внешней политике.

Американская военная мощь по-прежнему велика, но война с Ираном показала ее уязвимое место: технологическое превосходство требует штучных изделий, а штучные изделия не поспевают за массовым расходом. Решение о новом ударе поэтому будет приниматься не только в ситуационной комнате Белого дома. Его незримо будут принимать и производственные линии, где темп измеряется десятками ракет в месяц, тогда как война способна потребовать тысячи.