Ключи от новых квартир по программе реновации получили за пять лет шесть тысяч жителей центра Москвы

План переселения в ЦАО выполнен уже на треть

Почти шесть тысяч жителей Центрального административного округа (ЦАО) Москвы переехали в новые современные квартиры по программе реновации жилья с ноября 2019 года по сегодняшний день.

Новые квартиры в семи многоэтажных новостройках получили 5,8 тысячи москвичей из 40 старых домов. Так, в Пресненском районе правообладателями комфортного жилья стали почти 3,6 тысячи человек, в Басманном – 815, в Таганском районе договоры с городом заключили 724 москвича, в Красносельском - 640.

В конце сентября текущего года года началось расселение еще четырех пятиэтажек, расположенных по адресам: улица Литвина-Седого, дом 10; улица Подвойского, дома 14 и 16; Стрельбищенский переулок, дом 19а. Их жителям предложили переехать в новый дом номер 19 по улице Пресненский Вал. В новостройке 344 квартиры. В подъезде оборудованы помещения для консьержа и хранения детских колясок. Первый этаж нежилой. Там на данном этапе разместился центр информирования по переселению, в котором жителям оказывают бесплатную помощь на всех этапах переезда. А в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Всего в Пресненском районе предстоит расселить 53 старых дома. Новое жилье получат более восьми тысяч жителей.

Программа реновации ветхого жилья утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. Программа реализуется активными темпами во всех районах столицы. Только за 2023 год под заселение передано 59 новостроек, свыше 47 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир.

В центре Москвы программа реновации уже выполнена более чем на треть. По плану в новое жилье в ЦАО должны переехать в общей сложности свыше 16,5 тысячи человек из 110 старых зданий.

Дома по реновации продолжают строить и проектировать по всему городу. Так, в Останкинском районе возведут еще один дом по программе на улице Академика Королева (владение 16–26). Расположение у него очень удобное, поскольку недалеко находится станция "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро, а также парк "Останкино" со спортивными сооружениями и детскими площадками.