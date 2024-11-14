Ключи от новых квартир по программе реновации получили за пять лет шесть тысяч жителей центра Москвы

Ключи от новых квартир по программе реновации получили за пять лет шесть тысяч жителей центра Москвы
Фото: mos.ru
План переселения в ЦАО выполнен уже на треть

Почти шесть тысяч жителей Центрального административного округа (ЦАО) Москвы переехали в новые современные квартиры по программе реновации жилья с ноября 2019 года по сегодняшний день.

Новые квартиры в семи многоэтажных новостройках получили 5,8 тысячи москвичей из 40 старых домов. Так, в Пресненском районе правообладателями комфортного жилья стали почти 3,6 тысячи человек, в Басманном – 815, в Таганском районе договоры с городом заключили 724 москвича, в Красносельском - 640.

В конце сентября текущего года года началось расселение еще четырех пятиэтажек, расположенных по адресам: улица Литвина-Седого, дом 10; улица Подвойского, дома 14 и 16; Стрельбищенский переулок, дом 19а. Их жителям предложили переехать в новый дом номер 19 по улице Пресненский Вал. В новостройке 344 квартиры. В подъезде оборудованы помещения для консьержа и хранения детских колясок. Первый этаж нежилой. Там на данном этапе разместился центр информирования по переселению, в котором жителям оказывают бесплатную помощь на всех этапах переезда. А в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Всего в Пресненском районе предстоит расселить 53 старых дома. Новое жилье получат более восьми тысяч жителей.

Программа реновации ветхого жилья утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. Программа реализуется активными темпами во всех районах столицы. Только за 2023 год под заселение передано 59 новостроек, свыше 47 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир.

В центре Москвы программа реновации уже выполнена более чем на треть. По плану в новое жилье в ЦАО должны переехать в общей сложности свыше 16,5 тысячи человек из 110 старых зданий.

Дома по реновации продолжают строить и проектировать по всему городу. Так, в Останкинском районе возведут еще один дом по программе на улице Академика Королева (владение 16–26). Расположение у него очень удобное, поскольку недалеко находится станция "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро, а также парк "Останкино" со спортивными сооружениями и детскими площадками.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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