Никита Кологривый признался, что не знает способов справиться с депрессией

Никита Кологривый признался, что знаком с депрессией – это состояние известно каждому творческому человеку. Однако звезда "Метода" и "Слова пацана" до сих пор не имеет никакого представления о том, как с ней бороться.
Рассуждать на эту тему 31-летний артист затрудняется – рекомендует переадресовать "более умному коллеге", заявляя, что он больше склонен чувствовать, чем думать.
"А депрессию покажу на сцене, в том числе в спектакле про Маяковского", – заявил Никита.
Артист старается развивать позитивный образ мышления – пытается вызывать радость и хохот у окружающих, когда вокруг царит тьма.
"Моя любимая привычка: улыбнись – привыкнешь. Развеселись – привыкнешь", – делится Никита.
С таким эмоциональным состоянием Кологривый подходит и к своей работе. Если для кадра нужно вдруг раздеться и побежать, он и сделает – без всяких лишних вопросов.
Никита утверждает, что в полной гармонии с собой: не пытается лезть к людям с непрошеными советами, и сам таких не терпит. И легко может быть в центре внимания. Хотя и понимает, что важнее быть живым и непосредственным, чем ходить с маской на лице.
Кстати, как-то психолог Вероника Степанова составила психологический портрет Кологривого, заявив, что тот страдает СДВГ и постоянно становится источником провокационных заявлений.
