Никита Кологривый вернулся к жене

Никита Кологривый. Фото: АГН "Москва"
Популярный российский артист Никита Кологривый вновь появился на публике вместе с супругой Александриной Питиримовой. Пара пришла на светское мероприятие вместе с наследницей.

Они держались за руки, обнимались, а потом молодой человек и вовсе на глазах у зрителей поцеловал жену, чем подтвердил их близость и романтические отношения.

При этом на вопросы журналистов о возобновлении семейной жизни супруги отвечать отказались. Один из кинопродюсеров отметил, что официального развода у пары не было, и добавил, что им давно пора заводить второго ребенка.

Культурный деятель подчеркнул, что жизнь популярного актера всегда становится испытанием для брака, однако пример Кологривого показывает: если в основе союза лежит дружба и любовь, любые трудности можно преодолеть.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

