Жасмин назвала два самых любимых новогодних блюда

Исполнительница Жасмин рассказала, что для нее главное торжество года невозможно представить без традиционных салатов. В праздничную ночь в ее доме всегда царит атмосфера классического советского застолья, несмотря на восточные корни семьи.
Главными угощениями остаются оливье и селедка под шубой, без которых, как она считает, праздник – не праздник.
Звезда призналась, что пир в ее семействе обычно получается настолько щедрым, с обилием закусок, солений и салатов, что до горячего блюда дело нередко так и не доходит.
Знаменитость также поделилась, что важной частью подготовки к празднику для нее остается совместное украшение елки. В семье предпочитают обходиться без дизайнеров, создавая красоту своими руками. Среди других новогодних привычек – поход в баню и совместная готовка.
При этом она добавила, что в обычные дни строго следит за питанием, регулярно занимается спортом и избегает сладкого и тяжелой пищи.
