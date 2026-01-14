Стоянов рассказал, как чуть не убил Олейникова на съемках "Городка"

Стоянов рассказал, как чуть не убил Олейникова на съемках "Городка"
Юрий Стоянов. Фото: АГН "Москва"
Инцидент мог завершиться трагедией

Юрий Стоянов поделился воспоминаниями об опасном эпизоде на съемках легендарного проекта "Городок", который едва не закончился трагедией для его партнера Ильи Олейникова.

Речь шла о съемке скетча по мотивам истории о Робин Гуде. По сценарию персонаж Стоянова должен был выстрелить из лука в героя своего друга. Актер заранее попросил коллегу отбежать в сторону и, следуя привычной киношной логике, направил выстрел вверх, рассчитывая на эффект имитации полета стрелы.

Однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Артист рассказал, что уже собирался дать партнеру сигнал падать, как вдруг услышал крик и увидел, что тот действительно рухнул на землю. На площадке повисла пугающая пауза, после которой вся съемочная группа бросилась к актеру.

Как выяснилось, из лука вылетела настоящая стрела, которая попала мужчине прямо в головной убор и по касательной задела голову. Но шок был настолько сильным, что у звезды дрожали руки и ноги, так что происходящее он вспоминает как настоящий кошмар.

Источник: Шоу "Воли" ✓ Надежный источник

