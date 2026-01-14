Стоянов рассказал, как чуть не убил Олейникова на съемках "Городка"

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Юрий Стоянов поделился воспоминаниями об опасном эпизоде на съемках легендарного проекта "Городок", который едва не закончился трагедией для его партнера Ильи Олейникова.
Речь шла о съемке скетча по мотивам истории о Робин Гуде. По сценарию персонаж Стоянова должен был выстрелить из лука в героя своего друга. Актер заранее попросил коллегу отбежать в сторону и, следуя привычной киношной логике, направил выстрел вверх, рассчитывая на эффект имитации полета стрелы.
Однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Артист рассказал, что уже собирался дать партнеру сигнал падать, как вдруг услышал крик и увидел, что тот действительно рухнул на землю. На площадке повисла пугающая пауза, после которой вся съемочная группа бросилась к актеру.
Как выяснилось, из лука вылетела настоящая стрела, которая попала мужчине прямо в головной убор и по касательной задела голову. Но шок был настолько сильным, что у звезды дрожали руки и ноги, так что происходящее он вспоминает как настоящий кошмар.
Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной
Странные действия незалежных оказались нам на руку