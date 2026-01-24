Евгений Миронов вспомнил, как остался незамеченным в толпе из-за грима

Актер вспомнил забавный случай, когда решил прогуляться

Актер Евгений Миронов признался, что его постоянно узнают на улице. Однако в один период народный артист так изменился, что умудрился оставаться незамеченным. Было это во время работы над фильмом "Три женщины Достоевского", который вышел на экраны в 2010 году.

В этот момент Миронов решил пройтись по улице в гриме – до ближайших от съемочной площадки мест. Возможность остаться в тени поразила знаменитость – к такому он не привык.

"Единственное, на что обращали внимание, так это на одежду, поскольку она не соответствовала современному стилю. Наверное, думали, что иностранец", – делится актер.

При этом ни один человек не понял, что перед ним Миронов, что позабавило артиста. Впрочем, Евгений подчеркивает, что всегда рад пообщаться со зрителями и старается никому не отказывать сделать фото или дать автограф.

В 2025 году худрук Театра Наций угодил в больницу из-за скачков давления, онемения рук и резкого ухудшения самочувствия. Медики выявили проблемы с сердцем, решив поместить артиста в стационар для терапии и наблюдения. Как оказалось, проблемы со здоровьем у Миронова уже давно.