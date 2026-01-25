Успенская пожаловалась на травлю в Сети, которая испортила ей жизнь

Успенская пожаловалась на травлю в Сети, которая испортила ей жизнь
Любовь Успенская. Фото: соцсети
Ненавистники иногда бывают очень жестокими

Популярная российская исполнительница Любовь Успенская призналась, что на протяжении последних лет ей не раз приходилось сталкиваться с жесткой интернет-травлей и попытками "отмены", которые серьезно отразились на ее жизни и эмоциональном состоянии.

По словам знаменитости, первая волна агрессии в ее адрес началась после публичного конфликта с наследницей Татьяной Пласкиной. Семейные разногласия, которые долгое время оставались личным делом, внезапно стали предметом активного обсуждения в медиа.

Как отметила звезда, журналисты подхватили тему, а вслед за ними в ситуацию включилась и публика. На просторах интернет-пространства ее начали обвинять во всех возможных грехах, оскорблять и представлять в образе плохой матери, что стало для нее тяжелым ударом.

Вторая, не менее болезненная волна хейта, по словам артистки, накрыла ее после получения российского гражданства. Успенская рассказала, что в тот период ей начали массово писать оскорбления и угрозы, в том числе пожелания смерти – особенно постарались жители Незалежной.

При этом певица подчеркнула, что со временем научилась относиться к подобным выпадам спокойно. Она старается не зацикливаться на негативе и не позволяет интернет-агрессии отвлекать ее от жизни и творчества.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
